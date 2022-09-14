Окупанти відключили інтернет на Луганщині, щоб "підвищити обороноздатність та безпеку". Крім того, росіяни продовжують вивозити награбоване майно з області.

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Яка ситуація зараз на Луганщині

Черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. На трасі Старобільськ – Луганськ зафіксували близько 300 цивільних автомобілів, які здебільшого з номерами Харківської області. Майже весь транспорт – із причепами, завантаженими награбованим майном. За кермом російські військові.

Українські захисники вже звільняють Луганщину

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини. Очільник ОВА Сергій Гайдай додав, що протягом доби ЗСУ завдали 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян.

Зранку 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області. Згодом вони деокупували село Куземівку. Про це раніше повідомив Гайдай. Він також виклав фото, на яких можна побачити, що на вишці вітер підхоплює наш стяг.

Зауважимо, що Куземівка – село у Сватівському районі. Тож є всі шанси, що невдовзі ми почуємо хороші новини і про саме Сватове. А вже після нього можна буде вийти до Рубіжного та братися за повернення контролю над Сєвєродонецьком.

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