Про ситуацію на Луганщині в ефірі національного телемарафону розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вони розуміють, що буде наступ в районі Сватового – Троїцька, інформує 24 канал.

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Туди вони зараз перекидають всю техніку – РСЗВ, танки, артилерію. Вони готуються, але я впевнений, що це їм не допоможе. Вони зариваються і готуються до оборони. Особливого настрою зараз у російських військових немає,

– каже Гайдай.

За його словами, після шаленої поразки в Харківській області демотивація ворога так само шалена. Адже вони там залишили сотні одиниць техніки, боєкомплект.

"Там величезна кількість полонених і це все йде явно не на користь їхньому настрою. На Луганщині поки що ворог самостійно в полон не здається, але їх беруть в полон наші військові. Легше за всіх здаються свіжі мобілізовані. Всі кажуть одне, що вони або свіжо мобілізовані або що не знали, куди їхали", – сказав очільник ОВА.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ наших військ триває. Найактивніше ми вибиваємо ворога з Харківщини. На інших напрямках також є важливі дії ЗСУ. Зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук анонсував, що скоро будуть позитивні новини з Херсонщини.

А 13 вересня вони звільнили від окупантів ще три населені пункти. Їх деокупував 247 окремий батальйон 127 окремої бригади. Під час успішної наступальної операції захисники звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.

При цьому в Генштабі підтвердили, що російські окупаційні війська продовжують мародерство. Наші військові відзначили, що на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько 300 цивільних авто. Вони переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео