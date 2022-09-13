Про ситуацію на Луганщині в ефірі національного телемарафону розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вони розуміють, що буде наступ в районі Сватового – Троїцька, інформує 24 канал.
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Туди вони зараз перекидають всю техніку – РСЗВ, танки, артилерію. Вони готуються, але я впевнений, що це їм не допоможе. Вони зариваються і готуються до оборони. Особливого настрою зараз у російських військових немає,
– каже Гайдай.
За його словами, після шаленої поразки в Харківській області демотивація ворога так само шалена. Адже вони там залишили сотні одиниць техніки, боєкомплект.
"Там величезна кількість полонених і це все йде явно не на користь їхньому настрою. На Луганщині поки що ворог самостійно в полон не здається, але їх беруть в полон наші військові. Легше за всіх здаються свіжі мобілізовані. Всі кажуть одне, що вони або свіжо мобілізовані або що не знали, куди їхали", – сказав очільник ОВА.
Контрнаступ ЗСУ
- Контрнаступ наших військ триває. Найактивніше ми вибиваємо ворога з Харківщини. На інших напрямках також є важливі дії ЗСУ. Зокрема, речник Одеської ОВА Сергій Братчук анонсував, що скоро будуть позитивні новини з Херсонщини.
- А 13 вересня вони звільнили від окупантів ще три населені пункти. Їх деокупував 247 окремий батальйон 127 окремої бригади. Під час успішної наступальної операції захисники звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.
- При цьому в Генштабі підтвердили, що російські окупаційні війська продовжують мародерство. Наші військові відзначили, що на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько 300 цивільних авто. Вони переважно із державними номерними знаками Харківської області.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео