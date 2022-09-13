У Генштабі підтвердили, що російські окупаційні війська продовжують мародерство. Це вкотре довели після деокупації Харківщини.

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Наші військові відзначили, що на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько 300 цивільних авто. Вони переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові. Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України,

– повідомляє Генштаб.

Зокрема, в місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів і забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

Мародерство росіян

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що росіяни вкрали навіть фонтани з тимчасово окупованого Маріуполя. Один із цих фонтанів вони вже встановили у Харцизьку – це місто Донецької області, окуповане росіянами ще у 2014 року.

А на покинутих позиціях загарбників у Херсонській області знайшли пральну машину. Також наші війська виявили на покинутих окупантами позиціях і військову техніку, і спотворені пропагандистською символікою автомобілі, і навіть "трофей" – вкрадену пральну машину.

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