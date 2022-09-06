Окупанти настільки поспішають утікати з Херсонщини, що залишають не лише військову техніку, але й цілком побутову – награбовану. Тому чергова пральна машина не потрапила до росії.

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Що росіяни залишили на своїх позиціях

Вочевидь, окупанти відчувають на собі всю міць наших Збройних Сил, якщо втікають з поспіхом і залишають на позиціях буквально все. Наші війська виявили на покинутих окупантами позиціях і військову техніку, і спотворені пропагандистською символікою автомобілі, і навіть "трофей" – вкрадену пральну машину.

Окупанти втекли, залишивши техніку та награбоване на позиціях / Фото "Третьої сили"

Чому окупанти крадуть пральні машини

На українських землях окупанти від початку повномасштабної війни займаються мародерством. Та нещодавно вдалося знайти пояснення тому, чому вони крадуть пральні машини.

На регіональному телебаченні в росії з'явився сюжет про "полоскалки" в місті Великий Устюг – російське "диво техніки", зроблене за найкращими зразками технологій Середньовіччя. "Полоскалками" там називають спеціальні плавучі пристані із залізним каркасом, зверху оббиті дерев’яними дошками для прання речей.

Однак місцеві мешканці скаржилися на те, що це "диво техніки" працює погано – підрядник, якому місцева влада виділяє щороку 250 тисяч рублів, не стежить за рівнем води в річці та не переміщує цю народну пральну машину.

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