Оккупанты настолько спешат бежать из Херсона, что оставляют не только военную технику, но вполне себе бытовую – награбленную. Поэтому очередная стиральная машина не попала в россию.

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Что россияне оставили на своих позициях

Очевидно, оккупанты чувствуют на себе всю мощь наших Вооруженных Сил, если бегут со спешкой и оставляют на позициях буквально все. Наши войска обнаружили на брошенных оккупантами позициях и технику, и обезображенные пропагандисткой символикой автомобили, а также "трофей" – украденную стиральную машину.

Оккупанты скрылись, оставив технику и награбленное на позициях / Фото "Третья сила"

Почему оккупанты воруют стиральные машины

На украинских землях оккупанты с начала полномасштабной войны занимаются мародерством. Но недавно удалось найти объяснение тому, почему они воруют стиральные машины.

На региональном телевидении в россии появился сюжет о "полоскалках" в городе Великий Устюг – российское "чудо техники", сделанное по лучшим образцам технологий Средневековья. "Полоскалками" там называют специальные плавучие пристани с железным каркасом, сверху обитые деревянными досками для стирки вещей.

Однако местные жители жаловались на то, что это "чудо техники" работает плохо – подрядчик, которому местные власти выделяют ежегодно 250 тысяч рублей, не следят за уровнем воды в реке и не перемещают эту народную стиральную машину.

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