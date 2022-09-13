Так, в росіян закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. СБУ перехопила розмову, де окупант сам про це розповідає дружині.

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Окупанти плачуть

Росіянин розповідає, що вони не можуть тримати оборону, однак керівництву все одно. Він визнає, що в ЗСУ надто сильна зброя, порівнюючи з їхньою.

Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х*й, тримайте оборону самі як хочете. У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я. Патронів залишилося...у всіх по магазину,

– скаржиться загарбник.

Далі він говорить, що має поранення, але в госпіталь його не пустять. Крізь сльози він жаліється, що не має ні сил, ні нервів.

Дружина наївно переконує, що допомогу підвезуть. Однак росіянин знає, що літаки не долетять. Каже, нещодавно збили 4.

Перехоплена розмова СБУ:

Втікати окупантам нема куди

Таких розмов багато. Наприклад, інший окупант говорить свому батькові, що "програють конкретно". Зізнається, що дуже багато поранених та загиблих.

Вони в нас в тилу. Нам навіть втікати нема куди. Наступають і наступають,

– говорить росіянин.

Далі він розповідає, що ЗСУ беруть загарбників в оточення.

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