Так, у россиян заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями. СБУ перехватила разговор, где оккупант сам об этом рассказывает жене.

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Оккупанты плачут

Россиянин рассказывает, что они не могут держать оборону, однако руководству все равно. Он признает, что у ВСУ слишком сильное оружие по сравнению с их.

Мы запросили поддержку авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите. У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось у всех по магазину,

– жалуется захватчик.

Далее он говорит, что ранен, но в госпиталь его не пустят. Сквозь слезы он жалуется, что у него нет ни сил, ни нервов.

Жена наивно утверждает, что помощь подвезут. Однако россиянин знает, что самолеты не долетят. Говорит, что недавно сбили 4.

Перехвачен разговор СБУ:

Бежать оккупантам некуда

Таких разговоров много. Например, другой оккупант говорит своему отцу, что "проигрывают конкретно". Признается, что очень много раненых и погибших.

Они у нас в тылу. Нам даже бежать некуда. Наступают и наступают,

– говорит россиянин.

Далее он рассказывает, что ВСУ берут захватчиков в окружение.

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