Окупанти вподобали маріупольські фонтани

Один із цих фонтанів вони вже встановили у Харцизьку – це місто Донецької області, окуповане росіянами ще у 2014 року. Про це 24 каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, після того, як з'явилася інформація, що в Харцизьку відкрили "новий" фонтан, у Маріуполі запідозрили, що він може бути крадений. Так і виявилося.

У Кальміуському районі Маріуполя, де зараз окупанти облаштували свій гуманітарний штаб, ще до повномасштабного вторгнення планували відкрити плавбасейн. Це мало відбутися все цією весною. Там же і був фонтан, його протестували та законсервували до відкриття.

Росіяни ж тихо вивезли його. Це було неважко, враховуючи те, що про фонтан знало не так багато людей, лише спеціалісти, залучені до ремонту та відновлення басейну. І от, нещодавно цей фонтан "виплив" у Харцизьку.

Крім того, ще в липні Андрющенко повідомляв, що росіяни вивезли й головний маріупольський фонтан з Театрального скверу. Спершу вони розібрали ковзанку, яка була там змонтована, а потім і сам фонтан з усім обладнанням. Його продовжують шукати.

Вивезли й унікальну підсвітку

Також загарбники вкрали 1 унікальну підсвітку, яка тішила маріупольців на площі Свободи та виграла не один міжнародний конкурс. Її нібито вивезли на "ремонт". Андрющенко припускає, що її також комусь "подарують" і вона з'явиться десь на "визволених", як люблять казати росіяни, територіях Донецької та Луганської областей, або ж десь у росії.

Розграбували все, що могли розграбувати насправді,

– підсумував радник мера Маріуполя.

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Тепер росіяни пишаються лампою

Паралельно із тим, як загарбники розграбовують ледь не всі унікальні надбання Маріуполя, вони вдають, що переймаються життям місцевих та роблять щось для них. Виходить абсурдно.

Так, вони причепили на один зі стовпів на проспекті Перемоги лампу і тепер пишаються таким "освітленням". При цьому інші стовпи залишилися пустими.