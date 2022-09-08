Про це повідомили у Маріупольській міськраді. Так, загарбники пишаються "освітленням" проспекту Перемоги.

Важливо У Маріуполь привезли нових "кадирівців", щоб посилювати репресії, – Андрющенко

У Маріуполі місцеві обурені життям

Як стало відомо, колаборанти причепили лампу на один зі стовпів, а інші залишились пусті.

Мабуть, на думку так званої "влади" – цього вистачить жителям,

– зазначили у міськраді.



Колаборанти почепили лише одну лампу / фото Маріупольська міськрада

Водночас маріупольці дотримуються іншої думки. Люди обурені ставленням колаборантів, для яких головне лише показати видимість "покращення".

"Дайте людям світло у домівки! Дайте газ! Вивезіть сміття!"

"Наші діти мерзнуть у темряві"

"Блюзнірство хвалитися освітленням вулиць, коли діти без світла та газу"

"Соромно виставляти у стрічці новин"

Яка ситуація у Маріуполі: останні новини

У Маріуполі увечері 5 вересня люди чули автоматні черги. Місцеві жителі повідомляють, що звуки лунали у різних районах міста.

У місті зафіксували посилення "фільтраційних" заходів окупаційною адміністрацією. Для цього ворог завіз до Маріуполя нові групи "кадирівців".

До того ж російські окупанти планують депортувати непрацездатне населення з Маріуполя, розселяючи їх у росії. У кремлі хочуть штучно змінити національний склад, заселивши місто росіянами з депресивних регіонів.

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