Про автоматні черги у Маріуполі, де партизани малюють літеру "Ї" як символ спротиву, повідомили близько 21:00. Новину опублікувала у соцмережах Маріупольська міська рада.

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У Маріуполі чутно автоматні черги. Про це місцеві жителі пишуть у чатах. Звуки стрілянини чують у різних районах міста – від Будинку зв'язку до "стрілки". Подробиці з'ясовуємо,

– мовиться у повідомленні.

У соцмережах люди продовжують ділитися повідомленнями, у яких пишуть про автоматні черги.

В окупованому Маріуполі спалахнув "голодний бунт"

Російські загарбники продовжують свій терор у тимчасово окупованому Маріуполі.

Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – розповів, що окупанти доводять жителів міста до межі виживання. Люди не можуть задовольнити базових потреб. У Маріуполі наприкінці серпня спалахнув перший голодний бунт.

Андрющенко розповів, що бунт стався в Ювілейному парку імені Гурова, що в Кальміуському районі. Місцеві жителі прийшли, аби отримати допомогу від Червоного Хреста – це фактично єдиний шанс вижити.

Представники Червоного Хреста, побачивши величезні черги, намагалися скасувати видачу. Однак люди влаштували голодний бунт.

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