Об автоматных очередях в Мариуполе, где партизаны рисуют букву "Ї" как символ сопротивления, сообщили около 21:00. Новость опубликовал в соцсетях Мариупольский городской совет.

Обратите внимание Люди прыгали с балконов, дома пылали, – переселенка о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе слышны автоматные очереди. Об этом местные жители пишут в чате. Звуки стрельбы слышат в разных районах города – от Дома связи до "стрелки". Подробности выясняем,

– говорится в сообщении.

В соцсетях люди продолжают делиться сообщениями, в которых пишут об автоматных очередях.

В оккупированном Мариуполе вспыхнул "голодный бунт"

Российские захватчики продолжают свой террор во временно оккупированном Мариуполе.

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – рассказал, что оккупанты доводят жителей города до предела выживания. Люди не могут удовлетворить базовые потребности. В Мариуполе в конце августа вспыхнул первый голодный бунт.

Андрющенко рассказал, что бунт произошел в Юбилейном парке имени Гурова в Кальмиусском районе. Местные жители пришли, чтобы получить помощь от Красного Креста – это единственный шанс выжить.

Представители Красного Креста, увидев огромные очереди, пытались отменить выдачу. Однако люди устроили голодный бунт.

Заметьте – подробности о голодном бунте в Мариуполе: смотрите видео