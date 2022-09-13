О ситуации в Луганской области в эфире национального телемарафона рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, они понимают, что будет наступление в районе Сватово – Троицкого, сообщает 24 канал.

К теме Украинский флаг уже развевается в Куземовке Луганской области: Гайдай обнародовал фото

Туда они сейчас перебрасывают всю технику – РСЗО, танки, артиллерию. Они готовятся, но я уверен, что это им не поможет. Они зарываются и готовятся к обороне. Особого настроения сейчас у российских военных нет,

– говорит Гайдай.

По его словам, после безумного поражения в Харьковской области демотивация врага так же безумна. Они ведь там оставили сотни единиц техники, боекомплект.

"Там огромное количество пленных и это все идет явно не в пользу их настроению. В Луганской области пока враг самостоятельно в плен не сдается, но их берут в плен наши военные. Легче всех сдаются свежие мобилизованные. Все говорят одно, что они или свежо мобилизованные, или что не знали, куда ехали", – сказал глава ОВА.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление наших войск продолжается. Активнее всего мы выбиваем врага из Харьковщины. На других направлениях также есть важные действия ВСУ. В частности, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук анонсировал, что скоро будут положительные новости из Херсона.

А 13 сентября они освободили от оккупантов еще три населенных пункта. Их деоккупировал 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады. В ходе успешной наступательной операции защитники освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечая.

При этом в Генштабе подтвердили, что российские оккупационные войска продолжают мародерство. Наши военные отметили, что на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около 300 гражданских авто. Они в основном с государственными номерными знаками Харьковской области.

Что известно о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео