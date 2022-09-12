Окупанти намагались прорватись на танку

У Луганській ОВА повідомили, що на території області тривають позиційні бої, пише 24 канал. Також зазначається, що колаборанти масово покидають територію Луганської області.

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Російські військові продовжують здійснювати обстріли. Зокрема, на Бахмутському напрямку по позиціях захисників Луганщини за ніч було здійснено 7 артилерійських, 6 мінометних та 5 обстрілів з РСЗВ.

Повідомляється, що один раз окупанти намагались прорватись на танку. Також знову був завданий ракетний удар.

Яка ситуація на Луганщині

Хоча росіяни захопили значну частину Луганщини, проте окупувати область вони не змогли. На початку вересня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував про бойові дії біля Лисичанського НПЗ та те, що ворог не може прорвати оборону ЗСУ.

Згодом Гайдай повідомив, що українські військові змогли трішки просунутися на Луганщині. Очільник Луганської ОВА зазначив, що в ЗСУ "непогані перспективи".

На тлі наступу ЗСУ на Харківщині з'явилася інформація, що ЗСУ вже на околицях Лисичанська, який росія окупувала наприкінці червня. Також Сергій Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.

Наступ ЗСУ настільки налякав окупантів, що росіяни та гауляйтери почали тікати з тих територій Луганської області, які були окуповані у 2014 році.

Зранку 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області. У понеділок, 12 вересня, український прапор уже майорить у Куземівці.

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