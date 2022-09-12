Оккупанты пытались прорваться на танке

В Луганской ОВА сообщили, что на территории области продолжаются позиционные бои, пишет 24 канал. Также отмечается, что коллаборанты массово оставляют территорию Луганской области.

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Российские военные продолжают производить обстрелы. В частности, на Бахмутском направлении по позициям защитников Луганщины за ночь было совершено 7 артиллерийских, 6 минометных и 5 обстрелов из РСЗО.

Сообщается, что один раз оккупанты пытались прорваться на танке. Также снова был нанесен ракетный удар.

Какая ситуация в Луганской области

Хотя россияне захватили значительную часть Луганской области, однако оккупировать область они не смогли. В начале сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал о боевых действиях возле Лисичанского НПЗ и о том, что враг не может прорвать оборону ВСУ.

Впоследствии Гайдай сообщил, что украинские военные смогли немного продвинуться в Луганской области. Глава Луганской ОВА отметил, что у ВСУ "неплохие перспективы".

На фоне наступления ВСУ в Харьковской области появилась информация, что ВСУ уже в окрестностях Лисичанска, который россия оккупировала в конце июня. Также Сергей Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район.

Наступление ВСУ настолько испугало оккупантов, что россияне и гауляйтеры начали бежать с тех территорий Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

Утром 11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное Старобельского района Луганской области. В понедельник, 12 сентября, украинский флаг уже развевается в Куземовке.

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