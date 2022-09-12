Про це 24 каналу розповів співзасновник Центру стратегічних комунікацій Павло Лисянський. Раніше повідомлялось, що колаборанти пушилін та іващенко зникли з окупованої Донеччини.
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Україна відпрацьовує по колаборантах
Лисянський зазначив, що Україна все правильно робить, коли в першу чергу відпрацьовує по колаборантах. Те, що ми ловимо, заарештовуємо, засуджуємо їх, впливає на інших.
Це впливає на співпрацю місцевих з росіянами на інших окупованих територіях,
– зауважив співзасновник Центру стратегічних комунікацій.
Колаборанти тікають з Луганщини й Донеччини
Він додав, що колаборанти вже тікають з окупованих територій Луганщини й Донеччини. Однак тамтешній кордон з росією посилений прикордонниками фсб.
"У тих, хто виїжджає, фсбшники перевіряють відрядні посвідчення тощо. Вони вже зараз тікають, бо відчувають, що росіяни кинуть їх", – наголосив Лисянський.
Росії вони не потрібні
Співзасновник Центру стратегічних комунікацій сказав, що й росії вони не потрібні. До того ж подекуди Україні їх здають самі ж окупанти. Тих, хто вже встиг виїхати до росії, там чекає в'язниця.
Таких прикладів багато ще з 2014 року. Коли колаборанти тікали до росії, то крали кошти з бюджету, й у росії їх просто засуджували. Думаю, що так буде й цього разу. Росіянам свідки не потрібні, вони їх або засудять, або вб'ють, або ще щось із ними зроблять,
– підкреслив він.
Лисянський продовжив, що фсбшники насправді не всіх пускають до росії. У тих, кого пропустили, беруть повні дані, адресу куди вони вирушають, номери телефонів тощо. Це для того, аби їх потім простіше було знайти.
"Крім того, одразу на кордоні вже було й кілька затримань. Зокрема, один з "полковників" так званої народної міліції був заарештований", – підсумував співзасновник Центру стратегічних комунікацій.
Лисянський про втечу колаборантів з Донбасу
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