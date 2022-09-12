Про це 24 каналу розповів співзасновник Центру стратегічних комунікацій Павло Лисянський. Раніше повідомлялось, що колаборанти пушилін та іващенко зникли з окупованої Донеччини.

Цікаво Наказу втікати не було, у Херсоні буде так само, – активіст про "жест доброї волі" росіян

Україна відпрацьовує по колаборантах

Лисянський зазначив, що Україна все правильно робить, коли в першу чергу відпрацьовує по колаборантах. Те, що ми ловимо, заарештовуємо, засуджуємо їх, впливає на інших.

Це впливає на співпрацю місцевих з росіянами на інших окупованих територіях,

– зауважив співзасновник Центру стратегічних комунікацій.

Колаборанти тікають з Луганщини й Донеччини

Він додав, що колаборанти вже тікають з окупованих територій Луганщини й Донеччини. Однак тамтешній кордон з росією посилений прикордонниками фсб.

"У тих, хто виїжджає, фсбшники перевіряють відрядні посвідчення тощо. Вони вже зараз тікають, бо відчувають, що росіяни кинуть їх", – наголосив Лисянський.

Росії вони не потрібні

Співзасновник Центру стратегічних комунікацій сказав, що й росії вони не потрібні. До того ж подекуди Україні їх здають самі ж окупанти. Тих, хто вже встиг виїхати до росії, там чекає в'язниця.

Таких прикладів багато ще з 2014 року. Коли колаборанти тікали до росії, то крали кошти з бюджету, й у росії їх просто засуджували. Думаю, що так буде й цього разу. Росіянам свідки не потрібні, вони їх або засудять, або вб'ють, або ще щось із ними зроблять,

– підкреслив він.

Лисянський продовжив, що фсбшники насправді не всіх пускають до росії. У тих, кого пропустили, беруть повні дані, адресу куди вони вирушають, номери телефонів тощо. Це для того, аби їх потім простіше було знайти.

"Крім того, одразу на кордоні вже було й кілька затримань. Зокрема, один з "полковників" так званої народної міліції був заарештований", – підсумував співзасновник Центру стратегічних комунікацій.

Лисянський про втечу колаборантів з Донбасу

Новини з тимчасово окупованих територій: останні події