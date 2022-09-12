Під Херсоном почалася "третя чеченська війна" між кадирівцями та загонами міноборони росії. Про це розповів колишній депутат російської думи Ілля Пономарьов.

До речі "Прилітає" вже вдруге: казарма окупантів у Херсоні вщент знищена

За його словами, причина розбірок поки не відома, але стріляють окупанти один по одному добряче.

Бажаємо успіху обом сторонам,

– написав Пономарьов.

Яка ситуація на Півдні

ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів. Військові продовжують звільняти міста та села Півдня від російських загарбників. Назви населених пунктів поки не розкривають.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що російські окупанти так само тікатимуть з Херсона, як і зараз з Харківщини. Логістика в них не покращилася.

До речі, у напрямку окупованого Криму нещодавно помітили інтенсивне переміщення окупантів автобусами.

В ОК "Південь" 12 вересня повідомили, що ситуація залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається відновлювати втрачене положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів.

Може зацікавити – активіст спрогнозував, коли чекати деокупацію Херсона: відео