Під Херсоном почалася "третя чеченська війна" між кадирівцями та загонами міноборони росії. Про це розповів колишній депутат російської думи Ілля Пономарьов.
До речі "Прилітає" вже вдруге: казарма окупантів у Херсоні вщент знищена
За його словами, причина розбірок поки не відома, але стріляють окупанти один по одному добряче.
Бажаємо успіху обом сторонам,
– написав Пономарьов.
Яка ситуація на Півдні
- ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів. Військові продовжують звільняти міста та села Півдня від російських загарбників. Назви населених пунктів поки не розкривають.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що російські окупанти так само тікатимуть з Херсона, як і зараз з Харківщини. Логістика в них не покращилася.
- До речі, у напрямку окупованого Криму нещодавно помітили інтенсивне переміщення окупантів автобусами.
- В ОК "Південь" 12 вересня повідомили, що ситуація залишається складною, але контрольованою. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається відновлювати втрачене положення, маневрує військами, імітуючи прибуття резервів.
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