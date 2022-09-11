Так, загарбники зайняли будівлі колишнього військкомату на вулиці Паровозній у Херсоні. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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За його словами, це вже другий "приліт" по казармах російського війська. Перший відбувся близько місяця назад й тоді нашим захисникам вдалося знищити частину окупантів, однак загарбники "не роблять висновків".

Це (другий "приліт" по казармах окупантів – 24 канал) було вчора. Також вчора була знищена ще одна база окупантів у центрі міста,

– повідомив депутат Херсонської облради.

Українські воїни знищили розташування ворога у Дніпровському районі Херсона. Там окупанти обладнали свою ремонтну базу і звезли на місце багато військової техніки.

"По місту Херсон вчора було відпрацьовано нашими Збройними Силами дві такі цілі – розташування окупантів на Паровозній у колишньому військкоматі та промислову базу", – зазначив Хлань.

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