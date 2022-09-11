Так, загарбники зайняли будівлі колишнього військкомату на вулиці Паровозній у Херсоні. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
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ЗСУ відпрацювали по 2 базах росіян
За його словами, це вже другий "приліт" по казармах російського війська. Перший відбувся близько місяця назад й тоді нашим захисникам вдалося знищити частину окупантів, однак загарбники "не роблять висновків".
Це (другий "приліт" по казармах окупантів – 24 канал) було вчора. Також вчора була знищена ще одна база окупантів у центрі міста,
– повідомив депутат Херсонської облради.
Українські воїни знищили розташування ворога у Дніпровському районі Херсона. Там окупанти обладнали свою ремонтну базу і звезли на місце багато військової техніки.
"По місту Херсон вчора було відпрацьовано нашими Збройними Силами дві такі цілі – розташування окупантів на Паровозній у колишньому військкоматі та промислову базу", – зазначив Хлань.
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Як ЗСУ нищить ворога на Півдні
- На тимчасово окупованій території Херсонщини в окупантів знову гаряче. У ніч з 10 на 11 вересня у Каховському районі сталася "бавовна" на складі БК ворога.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів на різних напрямках. Українські воїни продовжують звільняти міста та села Півдня від російських загарбників, однак про які саме населені пункти мовиться поки не повідомляють.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що російські окупанти так само тікатимуть з Херсона, як і зараз з Харківщини. Логістика в них не покращилася, і настане момент, коли ворог не матиме інших варіантів, як покинути територію в паніці.
- Військові країни-агресорки на тлі контрнаступу Збройних Сил України вже потроху тікають з окупованої Херсонщини. У напрямку окупованого Криму помітили інтенсивне переміщення окупантів автобусами.