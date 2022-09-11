В окупантів "бавовна" від самого ранку

Близько 5 години ранку у місцевих соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про "бавовну" в окупантів, пише 24 канал. Спершу повідомлялося, що в окупованій Каховці "приліт" на БК ворога на промисловій зоні.

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У мережі опублікували відео детонації боєприпасів ворога, ймовірно, в Каховці.

Детонація БК ворога: відео

На інших відео у мережі чітко видно, як детонують боєприпаси, а також у небо здіймається сірий стовп диму.

Детонація боєприпасів окупантів: відео

Близько 8 ранку з'явилося повідомлення, що боєприпаси росіян продовжують детонувати. За попередньою інформацією із місцевих соцмереж, детонація сталася у Каховці в районі будівель Чумака та Каргілла у житловому масиві Свєтлово.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вражено системи ППО окупантів, однак ця інформація не перевірена.

"Бавовна" в Каховці: відео

Водночас інші ресурси повідомляють про детонацію БК окупантів у Новій Каховці. Повідомляється, що БК ворога детонував півтори години.

Детонація БК росіян: відео

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