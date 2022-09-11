В окупантів "бавовна" від самого ранку
Близько 5 години ранку у місцевих соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про "бавовну" в окупантів, пише 24 канал. Спершу повідомлялося, що в окупованій Каховці "приліт" на БК ворога на промисловій зоні.
До речі ЗСУ на Півдні вправно виконали 350 вогневих завдань і 10 авіаатак на ворога: що вдалося знищити
У мережі опублікували відео детонації боєприпасів ворога, ймовірно, в Каховці.
Детонація БК ворога: відео
На інших відео у мережі чітко видно, як детонують боєприпаси, а також у небо здіймається сірий стовп диму.
Детонація боєприпасів окупантів: відео
Близько 8 ранку з'явилося повідомлення, що боєприпаси росіян продовжують детонувати. За попередньою інформацією із місцевих соцмереж, детонація сталася у Каховці в районі будівель Чумака та Каргілла у житловому масиві Свєтлово.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що вражено системи ППО окупантів, однак ця інформація не перевірена.
"Бавовна" в Каховці: відео
Водночас інші ресурси повідомляють про детонацію БК окупантів у Новій Каховці. Повідомляється, що БК ворога детонував півтори години.
Детонація БК росіян: відео
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- ЗСУ наприкінці літа прорвали першу лінію оборони окупантів. Після цього повідомлялося, що ЗСУ перейшли в наступ, зокрема на Херсон.
- Українські військові мають перші успіхи. Наприклад, ЗСУ підійняли український стяг над звільненим Високопіллям. В ОК "Південь" інформували, що ЗСУ звільнили нові території, однак деталі повідомлять згодом. Також в ОК "Південь" заявили, що ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів на різних напрямках.
- Через наступ ЗСУ росія мобілізує і стягує в Криму все, що має. Також у ЗСУ зафіксували, що росіяни тікають з окупованої Херсонщини в Крим.
- Офіційні особи у США вважають, що мета України звільнити Херсон до кінця 2022 року амбітна та можлива. У Пентагоні заявили, що наступ на Херсонщині на Харківщині дає обнадійливі ознаки.
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