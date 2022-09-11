У кафиров "хлопок" с самого утра
Около 5 часов утра в местных социальных сетях начали появляться сообщения о "хлопке" у кафиров, пишет 24 канал . Сначала сообщалось, что в оккупированной Каховке прилет на БК врага на промышленной зоне.
Кстати ВСУ на Юге умело выполнили 350 огневых задач и 10 авиаатак на врага: что удалось уничтожить
В сети опубликовали видео детонации боеприпасов врага, предположительно в Каховке.
Детонация БК врага: видео
На других видео в сети ясно видно, как детонируют боеприпасы, а также в небо вздымается серый столб дыма.
Детонация боеприпасов кафиров: видео
Около 8 утра появилось сообщение о том, что боеприпасы россиян продолжают детонировать. По предварительной информации из местных соцсетей, детонация произошла в Каховке в районе зданий Чумака и Каргилла в жилом массиве Светлово.
Местные телеграмм-каналы пишут, что поражены системы ПВО кафиров, однако эта информация не проверена.
"Хлопок" в Каховке: видео
В то же время другие ресурсы сообщают о детонации БК кафиров в Новой Каховке. Сообщается, что БК врага детонировал полтора часа.
Детонация БК россиян: видео
Контрнаступление ВСУ: коротко
- ВСУ в конце лета прорвали первую линию обороны кафиров . После этого сообщалось, что ВСУ перешли в наступление, в частности, на Херсон.
- Украинские военные имеют первые успехи. Например, ВСУ подняли украинский флаг над уволенным Высокопольем. В ОК "Юг" информировали, что ВСУ освободили новые территории , однако детали сообщат впоследствии. Также в ОК "Юг" заявили, что ВСУ продвинулись на Юге до нескольких десятков километров в разных направлениях.
- Через наступление ВСУ россия мобилизует и взимает в Крыму все, что имеет. Также в ВСУ зафиксировали, что россияне бегут из оккупированной Херсонщины в Крым .
- Официальные лица в США считают, что цель Украины уволить Херсон до конца 2022 года амбициозна и возможна. В Пентагоне заявили, что наступление в Херсонской области дает обнадеживающие признаки .
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