Так, захватчики заняли здания бывшего военкомата на Паровозной улице в Херсоне. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
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ВСУ отработали по 2 базам россиян
По его словам, это уже второй "прилет" по казармам российской армии. Первый состоялся около месяца назад и тогда нашим защитникам удалось уничтожить часть оккупантов, однако захватчики "не делают выводов".
Это (второй "прилет" по казармам оккупантов – 24 канал) было вчера. Также вчера была уничтожена еще одна база оккупантов в центре города,
– сообщил депутат Херсонского облсовета.
Украинские воины уничтожили расположение врага в Днепровском районе Херсона. Там оккупанты оборудовали свою ремонтную базу и свезли на место много военной техники.
"По городу Херсон вчера было отработано нашими Вооруженными Силами две такие цели – расположение оккупантов на Паровозной в бывшем военкомате и промышленную базу", – отметил Хлань.
Хлань рассказал об уничтожении объектов россиян: смотрите видео
Как ВСУ уничтожает врага на Юге
- На временно оккупированной территории Херсонщины у оккупантов снова горячо. В ночь с 10 на 11 сентября в Каховском районе произошел "хлопок" на складе БК врага.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продвинулись на Юге до нескольких десятков километров в разных направлениях. Украинские воины продолжают освобождать города и села Юга от российских захватчиков, однако о каких именно населенных пунктах речь пока не сообщается.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что российские оккупанты так же будут бежать из Херсона, как и сейчас из Харьковщины. Логистика у них не улучшилась, и настанет момент, когда у врага не будет других вариантов, как покинуть территорию в панике.
- Военные страны-агрессорки на фоне контрнаступления Вооруженных Сил Украины уже понемногу сбегают с оккупированной Херсонщины. По направлению оккупированного Крыма заметили интенсивное перемещение оккупантов автобусами.