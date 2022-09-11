Така ситуація виникла через те, що російські загарбники знищили усі електромережі, що йдуть від ЗАЕС та пов'язують її з українською енергетичною системою. Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Окупанти свідомо зруйнували лінії електропередач

Завдяки живленню зовнішніх джерел системи безпеки атомної станції будуть під напругою. Насамперед системи охолодження реактора та ядерного палива, щоб запобігти серйозним вибухам.

Якщо ж зупиниться зовнішнє енергоживлення та не працюватиме ядерний блок, необхідно буде вмикати дизель-генератори. На Запорізькій АЕС є 20 основних та 24 мобільних дизгенераторів. Тобто система досить ефективно захищена, однак невідомо, чи є на станції достатньо палива для цих дизельних генераторів.

Ситуація виникла насамперед через свідому позицію російських окупантів, які згідно з завданням кремля, зруйнували всі лінії електропередач зовнішнього живлення на станції,

– наголосив Омельченко.

За його словами, безпека на окупованій Запорізькій АЕС зберігається тільки завдяки відважній роботі українського персоналу.

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На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання

Лінії електропередач Запорізької АЕС з енергосистемою України були пошкоджені внаслідок постійних обстрілів російських загарбників. Тож упродовж останніх днів атомна станція працювала у режимі "острова", заживляючи лише власні потреби на критично низькому рівні потужності – від 114 до 140 мегаватів.

Сьогодні, 11 вересня, на Запорізькій АЕС, захопленій російськими військами, відновили зовнішнє електропостачання. Про це повідомили у твітері МАГАТЕ.

Там зазначили, що на атомній станції відновили резервну лінію електропередач, що забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

Нагадаємо, що 1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з її керівником Рафаелем Гроссі відвідала Запорізьку АЕС і пробула там 5 днів. Після візиту атомної станції голова місії заявив, що фізична цілісність ЗАЕС була порушена декілька разів, однак не сказав, хто саме її порушив.