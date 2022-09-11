Такая ситуация возникла из-за того, что российские захватчики уничтожили все электросети, идущие от ЗАЭС и связывающие ее с украинской энергетической системой. Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Оккупанты сознательно разрушили линии электропередач

Благодаря питанию внешних источников системы безопасности атомной станции будут под напряжением. В первую очередь системы охлаждения реактора и ядерного топлива, чтобы предотвратить серьезные взрывы.

Если остановится внешнее энергопитание и не будет работать ядерный блок, необходимо будет включать дизель-генераторы. На Запорожской АЭС 20 основных и 24 мобильных дизгенераторов. То есть система достаточно эффективно защищена, однако неизвестно, достаточно ли на станции топлива для этих дизельных генераторов.

Ситуация возникла прежде всего из-за сознательной позиции российских оккупантов, которые согласно задаче кремля, разрушили все линии электропередач внешнего питания на станции,

– подчеркнул Омельченко.

По его словам, безопасность на оккупированной Запорожской АЭС сохраняется только благодаря отважной работе украинского персонала.

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На Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение

Линии электропередач Запорожской АЭС с энергосистемой Украины были повреждены в результате постоянных обстрелов российских захватчиков. Поэтому в последние дни атомная станция работала в режиме "острова", питая только собственные потребности на критически низком уровне мощности – от 114 до 140 мегаватт.

Сегодня, 11 сентября, на Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками, было возобновлено внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в твиттере МАГАТЭ.

Там отметили, что на атомной станции восстановлена резервная линия электропередач, обеспечивающая ЗАЭС внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

Напомним, что 1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС и пробыла там 5 дней. После визита атомной станции глава миссии заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, однако не сказал, кто ее нарушил.