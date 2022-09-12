Наразі невідомо, що слугувало причиною нової "бавовни", яка завітала до Херсону після 2 години ночі. Проте напередодні місцеві також повідомляли про перебазування та скупчення техніки росіян.

Зауважте "Прилітає" вже вдруге: казарма окупантів у Херсоні вщент знищена

Що відомо про вибухи в Херсоні

Російські пропагандисти з РИА повідомили, що в місті лунали 5 потужних вибухів. Але у цьому кремлівському ЗМІ казали, що там лунала лише робота протиповітряної оборони.

Водночас у місцевих телеграм-каналах уже опублікували фото пожежі. Вона спалахнула у районі Паровозної вулиці одразу після вибухів.



Пожежа після вибухів у Херсоні / Фото телеграму "Х*йовий Херсон"

Вибухи пролунали в місці скупчення техніки

Ще 8 вересня журналіст Констянтин Риженко зробив публікацію щодо пересування техніки містом. Він вказав, що надходить дуже багато таких повідомлень і бойові машини переважно звозять до місцевого машинобудівного заводу імені Петровського.

Розташування Херсонського машинобудівного заводу: карта google

Біля нього (заводу – 24 канал) розташована електрична підстанція, тому майте на увазі: можуть бути проблеми зі світлом,

– натякнув тоді журналіст.

Цікаво й те, що цей завод розташований приблизно там, де в ніч на 12 вересня почалась пожежа після вибухів. "Я просто загадково буду посміхатися", – прокоментував це згодом Риженко.

Стягування техніки в місце вибуху та коментар / Фото з телеграму Констянтина Риженка.

Експерт сказав – коли чекати деокупацію Херсона: дивіться відео