Пока неизвестно, что служило причиной нового "хлопка", который посетил Херсон после 2 часов ночи. Однако накануне местные также сообщали о перебазировании и скоплении техники россиян.

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Что известно о взрывах в Херсоне

Российские пропагандисты из РИА сообщили, что в городе раздавались 5 мощных взрывов. Но в этом кремлевском СМИ говорили, что там слышна была только работа противовоздушной обороны.

В то же время в местных телеграм-каналах уже опубликовали фото пожара. Он вспыхнул в районе Паровозной улицы сразу после взрывов.



Пожар после взрывов в Херсоне / Фото телеграма "Х*евый Херсон"

Взрывы раздались в месте скопления техники

Еще 8 сентября журналист Константин Рыженко сделал публикацию о передвижении техники по городу. Он указал, что поступает большое количество таких сообщений и боевые машины преимущественно свозят к местному машиностроительному заводу имени Петровского.

Расположение Херсонского машиностроительного завода: карта google

Возле него (завода – 24 канал) находится электрическая подстанция, поэтому имейте в виду: могут быть проблемы со светом,

– намекнул тогда журналист.

Интересно, что этот завод расположен примерно там, где в ночь на 12 сентября начался пожар после взрывов. "Я просто загадочно буду улыбаться", – прокомментировал это впоследствии Рыженко.

Стягивание техники в место взрыва и комментарий / Фото с телеграма Константина Рыженко.

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