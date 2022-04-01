Сначала об этом стало известно из анонимного телеграм-канала "Херсон криминал", связываемого с местными правоохранителями. Там сказали, что Рыженко сотрудничает с россиянами, однако никаких улик обвинения не предоставили. Впоследствии уже появилась публикация в телеграме волонтера, начинавшаяся со слов: "если вы это читаете, значит что-то случилось".