Первой о похищении рассказала Ярослава Мищенко. Журналистка отметила, что сегодня в семь утра "милиция" вывезла отца в неизвестном направлении.
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По словам Мищенко, отец Чудинович отличался проукраинской позицией. В Херсоне у него был очень человечный приход, где все помогали друг другу лекарствами и продуктами. Кроме того, перед его храмом, даже в период оккупации, висел украинский флаг.
Священник вышел на связь
В 19:56 на странице Сергея Чудиновича появился новый пост:
Меня только что отпустили. Всем, кто молился за меня, спасибо!
– написал он.
Информацию подтвердила и Мищенко, обновившая первоначальную публикацию.
UPD Дорогие друзья. О. Сергей написал, что его освободили. Спасибо за молитвы и огласку,
– говорится в дополнении.
Обратите внимание: в результате войны в Украине наконец-то решили запретить российскую церковь, в частности УПЦ Московского патриархата. Депутаты считают, что это нужно было сделать давно, потому что некоторые священники являются агентурой врага.
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