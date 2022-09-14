Контрнаступ ЗСУ набирає обертів. Тож не дивно, що хоч і не стрімкими темпами, але почалося звільнення Луганської області. Про ситуацію на фронті розповідає 24 канал з посиланням на місцеву владу.

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Бої точаться за кожен населений пункт

У Луганській ОВА зауважили, що в області зараз точаться позиційні бої за кожен населений пункт. Слід розуміти, що окупанти, відступаючи з Харківщини, змістили акценти. Вороги взялися за утримування тих територій, які вони тимчасово окупували. Разом з тим зросла кількість обстрілів. В ОВА зазначили, що упродовж ночі по позиціях українських військових били 4 рази з РСЗВ, 14 – з артилерії, 13 – з мінометів, 2 – з танків.

Ворог вивозить з Луганщини награбоване

За словами глави ОВА Сергія Гайдая, російські загарбники намагаються з усіх сил приховати справжні дані про втрати. З цією метою вони вимкнули по всій території області доступ до інтернету. Це, мовляв, "підвищить обороноздатність та безпеку". Водночас ворог продовжує вивозити з області майно, яке поцупив.

Щоденно на пунктах пропуску накопичується кілька сотень автомобілів. Наприклад, на трасі Старобільськ – Луганськ у черзі стояли близько 300 цивільних автівок. Зауважимо, що більшість із них мали номери, зареєстровані у Харківській області. Цікаво, що практично весь транспорт був ще й з причепами. У них, ясна річ, награбований окупантами крам. За кермом автівок у цій умовній колоні були російські військові.

Додамо, що ворогові не солодко на Луганщині. Упродовж минулої доби наші військові завдали 12 ударів по місцях скупчення як живої сили, так і техніки загарбників. І якщо ми вже підвели до теми втрат, то пройдімося ними.

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 53 650 російських бійців, з яких за минулу добу "задвохсотилися" 350. Крім того, на балансі ворожої армії стало на 2180 танків, 4665 бойових броньованих машин, 1290 артилерійських систем, 311 РСЗВ, 167 засобів ППО, 246 літаків, 215 гелікоптерів, 908 БпЛА, 15 суден, 233 крилаті ракети, 3501 автомобілі й автоцистерни та 120 одиниць спеціальної техніки менше.

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