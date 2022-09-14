Як росіяни "героїчно" накивали п'ятами
Насправді росіяни програли на полі бою, далі почався відступ, тобто втеча. Отже, 6-те вересня. Ще мало хто знає про початок операції на Харківському напрямку. Про звільнення почали говорити ввечері 8-го та вже 9-го вересня.
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Яке безглузде самогубство
"Того фатального дня, 6 вересня 2022 року, на територію населеного пункту Балаклія Харківської області прорвалися диверсійно-розвідувальні групи противника, "найманці". росгвардійці, які вступили з ворогом у нерівний бій, опинилися під загрозою оточення, потрапивши під шквальний перехресний вогонь.
сержант андрєй філонов, проявляючи мужність і героїзм, ухвалив рішення про висування на вантажній машині "Урал" на передню лінію зіткнення з противником, закривши технікою своїх бойових товаришів від смертоносного свинцю, чим врятував життя військовослужбовців.
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"Ворожі бойовики" зробили по "Уралу" постріли з протитанкових гранатометів, андрєй зазнав множинних осколкових поранень... Його, смертельно пораненого, евакуювали до госпіталю, де лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли, "герой" помер 9 вересня, не приходячи до тями".
Цікаво, де відбувся цей бій і де той спалений "Урал"? росіяни люблять зараз розказувати, що фронт повалився через "мобіків" з тимчасово окупованих територій Донеччини і Луганщини. Насправді ЗСУ просто вломило кадровим російським військовим.
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