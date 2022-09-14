Як росіяни "героїчно" накивали п'ятами

Насправді росіяни програли на полі бою, далі почався відступ, тобто втеча. Отже, 6-те вересня. Ще мало хто знає про початок операції на Харківському напрямку. Про звільнення почали говорити ввечері 8-го та вже 9-го вересня.

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Начебто ЗСУ "обійшли" Балаклію, а потім росіяни самі пішли. Не так героїчно звучить, як нам показують у фільмах про Другу світову, де все береться штурмом? Насправді вже 6-го вересня росіяни були змушені захищатись в межах міста проти ЗСУ. Зацитую некролог знищеного молодшого сержанта росгвардії філонова:

Яке безглузде самогубство

"Того фатального дня, 6 вересня 2022 року, на територію населеного пункту Балаклія Харківської області прорвалися диверсійно-розвідувальні групи противника, "найманці". росгвардійці, які вступили з ворогом у нерівний бій, опинилися під загрозою оточення, потрапивши під шквальний перехресний вогонь.

сержант андрєй філонов, проявляючи мужність і героїзм, ухвалив рішення про висування на вантажній машині "Урал" на передню лінію зіткнення з противником, закривши технікою своїх бойових товаришів від смертоносного свинцю, чим врятував життя військовослужбовців.

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"Ворожі бойовики" зробили по "Уралу" постріли з протитанкових гранатометів, андрєй зазнав множинних осколкових поранень... Його, смертельно пораненого, евакуювали до госпіталю, де лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли, "герой" помер 9 вересня, не приходячи до тями".

Цікаво, де відбувся цей бій і де той спалений "Урал"? росіяни люблять зараз розказувати, що фронт повалився через "мобіків" з тимчасово окупованих територій Донеччини і Луганщини. Насправді ЗСУ просто вломило кадровим російським військовим.

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