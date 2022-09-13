Методичка убивця вичерпує себе

Також застосували по п'ять ракет П-800 "Онікс", крилаті ракети "Калібр", 9М723 ОТРК "Іскандер" та не менше 18 ракет ЗРК С-300. З 12 на 13 вересня використали чотири ракети Х-22 та приблизно 16 ракет ЗРК С-300.

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Відповіддю на фіаско та ганьбу у Харківській області росіян стала спроба прорвати ППО України ось таким комбінованим ударом. При цьому варто звернути увагу на активізацію російських окупантів у застосуванні ракет Х-22, що говорить про те, що БК підвезли до шайківки. Але БК, який вже наступного дня застосування себе вичерпав більш ніж у 2,5 рази.

Тобто відсутність систематичності свідчить вкотре про відсутність потенціалу. І кожною такою рефлексією вони лише підтверджують свою неповноцінність. Погодьтеся, знайома історія? Так, напередодні Дня Незалежності 24 серпня було щось подібне з повітряного простору білорусі.

Операція "Самокастрація"

Відверто кажучи, якщо порівнювати з 24 лютого, коли випустили по Україні понад 160 ракет різноманітної номенклатури, або терор напередодні 9 травня і так далі, реакція, м'яко кажучи, ніяка.

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Так… Втратити території на понад 9 тисяч квадратних кілометрів і пригрозити ударами, які на кілька годин залишили без світла кілька областей. У відповідь на те, що Україна від своїх партнерів може отримати більш потужну зброю, тоді як ресурс "потужної" зброї росії тане на очах.

Хтось хоче сказати, що це була відповідь на контрнаступ ЗСУ? Як на мене – це була демонстрація немочі і навіть більше. У певному сенсі – самокастрація. Безкомпромісна та беззастережна.

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