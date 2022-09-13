Колонізатори підуть за російським кораблем

Який засіб для зняття такого "макіяжу" пропонує міжнародне право, і чому колонізаторам-росіянам у найближчій перспективі світять лише "чемодан, вокзал, росія"?

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Масові депортації та стимулювання внутрішнього переміщення українців шляхом переслідування й репресій разом із одночасною колонізацією території України "хорошими росіянами" – практика рф, апробована кількасотрічним досвідом окупації нашої держави.

Від заселення України росіянами та німцями за Катерини ІІ до "куркульської" висилки (1930 – 1936), депортації кримських татар (1944), операцій "Захід" та "Вісла" (1947) росія вчиняла діяння, визнані на сьогодні в Римському статуті Міжнародного кримінального суду міжнародними злочинами.

Мета, яку переслідує рф своїми насильницькими косметичними маніпуляціями, після початку повномасштабного вторгнення зрозуміла всім: викорінити українську ідентичність, а разом із нею знищити ядро української нації, розсіявши українців на максимально далекі відстані один від одного та примушуючи їх до асиміляції з "русскімі".

Незаконні депортація та переміщення мешканців окупованої території за її межі є грубим порушенням Четвертої Женевської конвенції відповідно до статті 147. Стаття 49 останньої, зі свого боку, передбачає заборону для окупаційної держави депортувати або переміщувати частину власного цивільного населення на окуповану територію.

На виконання цього положення низка держав, зокрема Японія, передбачила криміналізацію колонізації окупованої території на національному рівні. Натомість росія сформулювала та послідовно імплементувала протягом вісьмох років понад 30 політик насильницької зміни демографічного складу населення лише на Кримському півострові.

Як результат, в українському Криму "по-домашньому" себе відчували щонайменше 400 тисяч колонізаторів з рф: чиновники, силовики, судді, викладачі, медики, пенсіонери; а свій дім залишили від 60 до понад 100 тисяч українців.

У своєму звіті щодо попереднього вивчення ситуації в Україні Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду зробив висновок про можливу наявність в подібних діяннях рф ознак воєнного злочину, відповідно до статті 8 (2) (b) (viii), та злочину проти людяності, згідно зі статтею 7 (1) (h).

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Після деокупації Кримського півострова та інших регіонів України, згідно з приписами міжнародного гуманітарного права, російські колонізатори підуть вслід за добре відомим кораблем, їхні незаконні поселення та побудови будуть зруйновані або передані Україні без компенсації, а експропрійована власність повернеться українцям.

Але є один нюанс. Описана вище ситуація все ж має відповідати не лише нормам міжнародного гуманітарного права, але й міжнародного права прав людини, а, відтак, всіх колонізаторів під одну мірку порівняти не вийде.

Хто залишиться в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях

Згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в'їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи.

З 1 липня в Україні офіційно запроваджено візовий режим для громадян росії. Відтак, якщо російський колонізатор хоче залишитися, то має продемонструвати передбачені Законом підстави для продовження строку перебування в Україні, наприклад, лікування, вагітність, догляд за хворим членом родини. В іншому випадку іноземці-правопорушники будуть примусово видворені до росії або третьої країни.

Окрім того, серед російських колонізаторів є злочинці або за національним правом України, або ж одночасно за національним та міжнародним правом. Такі особи, зважаючи на небажання та неспроможність росії притягнути їх до відповідальності, таки залишаться в Криму або на інших територіях України: за ґратами.

Подальше включення злочинців-колонізаторів до санкційних списків забезпечить їхнє фактичне ув'язнення навіть у випадку втечі до рф, адже перетин кордону останньої означатиме передачу компетентним органам України для притягнення до відповідальності.

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Чекаємо вдома

Невід'ємною складовою насильницької зміни демографічного складу населення є викрадення та депортація українських громадян на територію рф, зокрема дітей. Станом на вересень 2022 року відомо про щонайменше 1 мільйон 200 тисяч вивезених українців. З них – 240 тисяч вивезених неповнолітніх, серед яких 2,5 тисячі є вихованцями закладів цілодобового утримання. Це сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та неповнолітні з інвалідністю.

Значна частина таких дітей втратила тата або маму через дії росії: вони були вбиті або ж не пройшли фільтраційні табори. Сьогодні таким дітям примусово нав'язується громадянство рф, а опісля їх передають на виховання в російські сім'ї.

Лідерка "стаханівського руху" з привласнення українських дітей марія львова-бєлова зауважує, що вже 160 маленьких українців віддали росіянам, серед них – і Пилип, юнак з Маріуполя, якого незаконно утримує сама дитяча омбудсменка.

Українці, примусово вивезені до 57 регіонів рф, повинні мати безумовне право та реальні можливості повернутися додому. Їхнє використання як "живого щита" лише поповнює список міжнародних злочинів росії. Окрім того, насильницька передача дітей на виховання росіянам має ознаки злочину геноциду проти української нації та обов'язково отримає належну реакцію міжнародного співтовариства.

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Оскільки жоден росіянин на тимчасово окупованих територіях України не отримав візу, законних підстав для перебування в нашій державі він або вона не мають. Беручи до уваги успіхи ЗСУ та рішучість світової спільноти надавати Україні підтримку до відновлення суверенітету в кордонах 1991 року, зараз саме час для колонізаторів-окупантів пакувати валізи та повертатися на болото. Сьогодні вони ще мають можливість скористатися Кримським мостом, завтра доведеться переправлятися вплав.

Посилатися на "ми не знали" не вийде, оскільки заборона на освоєння окупованих територій неодноразово була підкреслена як національними органами України, так і компетентними органами ООН. Тож, як закликали колись російські "дипломати", тепер тільки "чемодан, вокзал, росія".

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