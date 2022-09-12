Однак термомодернізація будинків – це вже не просто пріоритет, а й життєва необхідність. За даними енергоаудиторів, у старих багатоповерхівках до 30% тепла втрачається через стіни, 20% – через вікна і ще 20% – дахи і неутеплені труби у підвалах.

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Неефективне використання призводить до втрати приблизно 70% ресурсів. Однак платіжки приходять регулярно, а ціни шокують. Що з цим робити? Звісно, можна утеплити свій клаптик стіни. А можна підійти до проблеми системно, як це зробили у Новояворівську.

Сила прикладу

"Будь які зміни – це завжди люди. Якщо в місті є людина, яка хоче зробити сама, яка служить прикладом, веде за собою, то завжди будуть хороші результати!"

– каже виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Вулиця Липова в Новояворівську є однією з перших, хто скористався програмою від Фонду енергоефективності "Енергодім". Перший будинок, який утеплили у 2019 році, став показовим для сусідніх будинків. У кінці 2021 року Липова стала першою повністю термомодернізованою вулицею в Україні.

"Успіх першого будинку дав людям зрозуміти, що це ніяка не афера. Тоді за першим пішов другий, третій…" – згадує міський голова Новояворівська Володимир Марцелюх.

Фонд енергоефективності – це державна установа, створена урядом для підтримки і реалізації заходів з енергоефективності. З 2019 року діє програма "Енергодім", в межах якої компенсується до 70% вартості реалізації заходів з енергоефективності в будинках з ОСББ. Частина грошей забезпечується з державного бюджету, інша частина – це грант від іноземних компаній.

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Ціна економії

Якщо спиратися на досвід Польщі та Литви, вартість термомодернізації складає 120 – 250 євро за квадратний метр. В Україні – приблизно 1 мільярд квадратних метрів житла, отже, якщо взяти ціну в 100 євро за квадратний метр, термомодернізація житлового фонду коштуватиме від 100 мільярдів євро.

“Цей процес буде довгим, але якщо ви хочете платити менше і жити в комфортних умовах, то треба це починати", – переконаний Святослав Павлюк.

Можна помітити, що іноді люди намагаються зробити клаптикове утеплення. З одного боку, це збільшує комфорт і показує, що люди розуміють необхідність термомодернізації, однак з іншого, це показує, що мешканці будинку не спроможні домовитися і зробити це разом. Лише об'єднавшись власники багатоквартирного будинку можуть отримати менші платіжки, теплі квартири і гарний будинок.

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Кроки для участі в програмі з термомодернізації від Фонду енергоефективності

Створити ОСББ. Провести загальні збори та запросити енергоаудитора. Визначитися, які заходи з термомодернізації ви хочете провести у вашому будинку та скільки коштів готові вкласти. Отримати першу частину гранту від Фонду для часткового відшкодування аудиту. Замовити розробку проєктної документації. Отримати другу частину гранту від Фонду для часткового відшкодування розробки проєкту. Остаточно визначитися з джерелом коштів для будівельних робіт (якщо не вистачає власних коштів співвласників, можливо, доведеться взяти позику в банку). Замовити та провести будівельні роботи й отримати третю частину гранту (роботи можуть проводитися у три етапи, аби отримувати часткове відшкодування від Фонду після кожного з них). Провести фінальну енергетичну сертифікацію.

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