Щурі тікатимуть ще швидше

Після успішного контрнаступу Збройних Сил України у Харківській області в збройних силах рф почали шукати винних.

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"Винними" призначаються всі офіцери, які перебували на цьому напрямку (навіть якщо безпосередньо не керували діями жодного підрозділу й не були уповноважені ухвалювати рішення), від лейтенантів і до генералів. Цим офіцерам доведеться відповідати і за втрачені позиції, і за втрати серед військовослужбовців, і за знищену техніку.

Серед офіцерів вищої ланки ходять розмови про те, що ці репресії – це лише початок, в подальшому переможців серед офіцерів збройних сил рф (не наближених до верхівки), які брали участь у "спеціальній військовій операції", не буде в будь-якому разі, оскільки всі чи постраждають на полі бою, чи страждатимуть в рф. З огляду на це велика кількість офіцерів намагається будь-якими силами уникнути такої долі.

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Крім того, у зв'язку з тим, що російське угруповання військ, яке втекло з Харківської області, покинуло всіх цивільних, які погодилися отримати російські документи, решта населення України на підконтрольних рф територіях, яка так само з тих чи інших причин вирішила отримати російські паспорти, почала панікувати.

Наразі більшість цивільних знищують отримані російські документи і готуються зустрічати ЗСУ, оскільки почали розуміти, що в рф вони нікому не потрібні.

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