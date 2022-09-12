Крысы будут убегать еще быстрее

После успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области в вооруженных силах россии начали искать виновных.

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"Виновными" назначаются все офицеры, находившиеся на этом направлении (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения, и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов. Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих, и за уничтоженную технику.

Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это только начало, в дальнейшем победителей среди офицеров вооруженных сил рф (не приближенных к верхушке), участвовавших в "специальной военной операции", не будет в любом случае, так как все либо пострадают на поле боя, либо будут страдать в рф. В связи с этим большое количество офицеров пытается любыми силами избежать такой участи.

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россия оказалась не на всегда

Кроме того, в связи с тем, что российская группировка войск, бежавшая с Харьковской области, бросила всех гражданских, которые согласились получить российские документы, остальное население Украины на подконтрольных рф территориях, которое так же с тех или иных причин решилось получить российские паспорта, начало паниковать.

Сейчас большинство гражданских уничтожают полученные российские документы и готовятся встречать ВСУ, поскольку стали понимать, что в россии они никому не нужны.

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