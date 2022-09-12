Особенно это важно на фоне контранступальной операции Вооруженных Сил Украины, которая проходит вдоль всей линии столкновения.

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С каждым днем антипутинская коалиция приобретает все новые и новые очертания, что вселяет надежду на постепенное приближение победы Украины. Правда, не без определенного рода препятствий.

Многообещающий "Рамштайн"

"То, что делают украинцы, очень целенаправленная атака. Они эффективно используют свою артиллерию для создания условий для наземных маневров и достижения поставленных целей",

– заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли во время пресс-конференции по итогам пятой встречи министров обороны и начальников штабов Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военной авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Генерал Милли вместе с министром обороны США Ллойдом Остином высоко оценили использование ВСУ помощи Западу, подчеркнув, что это выливается в конкретные результаты на поле боя. По словам Милли, "россия – большая страна", поэтому усилия по поставке Украине оружия должны быть продолжены.

И действительно, открывая встречу "Рамштайн-5", глава Пентагона сообщил об одобрении президентом США Джозефом Байденом нового пакета помощи Украине на 675 миллионов долларов. После чего Минобороны США опубликовало список вооружений, вошедших в предложенный пакет.

Так, пакет помощи включает: ракеты GMLRS с GPS-наводкой для систем HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы HARM и противорадиолокационные ракеты, автомобили Humvee, бронированные машины скорой помощи и противотанковые системы. Кроме этого впервые предусмотрена 1 тысяча артиллерийских ракет RAAMS, а также обещано еще большее количество пусковых установок M270 MLRS (гусеничная версия HIMARS) из Великобритании.

В общем, встреча "Рамштайн-5" была посвящена оценке текущей военной ситуации в Украине, обсуждению масштабов обеспечения ВСУ и перспективных планов по этому поводу. В ходе дискуссионных панелей участники конференции представили информацию о текущем состоянии российско-украинского оборонного наступления и развитии промышленности вооружений.

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Показательно, что в тот же день в Киев с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, что является достаточно знаковым не только с символической, но и с практической стороны. Так, глава Госдепа сообщил, что администрация предоставит Украине и 18 ее соседям 2,2 миллиарда долларов долгосрочного военного финансирования, которым "потенциально грозит грядущая российская агрессия".

"Это только начало, но мы видим реальную эффективность на местах и мы гордимся тем, что наша поддержка, поддержка многих других стран помогает сделать то, что украинцы делают и работают над освобождением территории, захваченной россией во время агрессии",

– подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Что это значит? Дело в том, что недавно американская администрация объявила о пакете поддержки для Украины на сумму 3 миллиарда долларов. Из них примерно 1 миллиард получит Украина, а остальные распределят между собой другие государства (в частности, страны Балканского полуострова, Балтии, Центральной Европы). Как заявили в Вашингтоне, это поможет им "удерживать и защищаться от новых угроз их суверенитету и территориальной целостности", укрепляя военную интеграцию с НАТО и противостоя "российскому влиянию и агрессии".

То есть, Соединенные Штаты видят Украину рядом со странами, находящимися на острие атаки, частью пояса безопасности в Европе, цель которого – защита свободного мира от российской экспансии.

Именно поэтому логично желание комплексного перевооружения Украины, в частности путем разработки общей стратегии развития военно-промышленных комплексов, и закрепления курса на ее долгосрочную поддержку. А в перспективе – усиленное сближение с Североатлантическим альянсом.

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Преданный союзник

Позитивные сигналы поступают и от одного из ключевых союзников Украины – Польши. По-прежнему Третья Республика остается одной из самых активных стран-доноров помощи Украине – как по поводу помощи жителям, так и по поставкам военной техники, стоимость которой уже оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Не секрет, что при каждом возможном случае официальная Варшава не забывает об Украине. Поэтому "Рамштайн-5", где Польшу представлял вице-премьер-министр и министр национальной обороны Мариуш Блащак, не стала исключением.

Так, на американской авиабазе состоялась двусторонняя встреча главы польского оборонного ведомства с коллегами из США и ФРГ Ллойдом Остином и Кристине Ламбрехт. В ходе переговоров подняли вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности технической модернизации Войска Польского, а также обсуждена дальнейшая деятельность по поддержке Украины.

Как отметил министр Блащак, сейчас идет контрнаступление украинских войск, и Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны других стран.

"Ситуация такова, что украинские войска перешли в контрнаступление и двигаются вперед. Они возвращают оккупированные россией территории. Проще говоря, это длительный процесс и требует поддержки свободного мира. Отсюда и формат заседания этой группы", – заявил глава Минобороны Польши.

Также на военной авиабазе в Рамштайне состоялась очередная встреча в формате стран НАТО и стран-единомышленников, что, по убеждению Блащака, очень хороший формат, поскольку "позволяет очень эффективно координировать поддержку Украины".

Кроме того, Блащак представил предложение польской оборонной промышленности, направленное специально странам Западной Европы, чтобы те заказывали в Польше самоходные гаубицы Krab для Украины.

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"Эти деньги нужны для увеличения производственного потенциала Huta Stalowa Wola и всей группы PGZ. С каждым годом он становится больше благодаря заказам самой Украины и заказам Министерства национальной обороны", – заявил министр, заверив, что есть возможности для увеличения производственного потенциала.

Стоит отметить, что САУ Krab, сделанные на корейском шасси К9, являются одними из лучших гаубиц в мире. Боеприпас калибра 155 миллиметров имеет дальность стрельбы до 40 километров, с возможностью ведения до шести выстрелов в минуту. Именно поэтому это детище польского оборонпрома является крайне важным оружием в борьбе с российским агрессором, уже доказавшим свою эффективность в реальных боевых условиях.

В контексте поддержки Польши важен визит в Киев премьер-министра Матеуша Моравецкого. Глава польского правительства принял участие в ряде встреч, в ходе которых речь шла о геополитической ситуации, экономических вопросах, энергетике и, конечно, военной безопасности Украины.

В ходе встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским Моравецкий заявил, что Польша вместе с союзниками призывает Еврокомиссию как можно быстрее перечислить Украине 9 миллиардов евро, обещанные в июне. Премьер отметил, что санкции против россии становятся все более эффективными и подчеркнул, что победа в войне должна быть на стороне Украины.

"Польша, страны Балтии и Чехия являются самыми активными в ЕС в переговорах с Европейской Комиссией об организации финансовой поддержки Украины с одной стороны и о строжайших санкциях против россии с другой", – отметил Моравецкий, чем в очередной раз доказывает преданность Варшавы совместному делу.

Впрочем, и Украина, несмотря на сложные для нее времена, помогает Польше. В частности, официальный Киев выразил готовность продавать полякам электроэнергию с Хмельницкой АЭС. Ведь из-за эмбарго на российский уголь Польша берет этот ископаемый ресурс со всего мира, и для того, чтобы его, как выразился премьер Моравецкий, "не сжигать на польских электростанциях", Польше "потребуется немного электроэнергии из Украины".

Председатель Совета министров подчеркнул, что это та помощь, в которой Польша нуждается. А также заверил, что его государство прекрасно понимает ситуацию в Украине, заверив, что верит в то, что помощь, оказываемая Украине в виде поставок оружия, а также организация финансовой помощи будет действенной и приведет к окончательной победе Украины.

Следовательно, в украинско-польских отношениях имеет место интенсивное двустороннее движение. Поэтому обнадеживающим и многообещающим кажется заявление лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского относительно того, что Польша может ориентироваться только на двоих союзников – Украину и Великобританию. Аналогичные мнения господствуют и в Киеве.

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Конвульсии режима

Очевидно, понимая, что проигрыш является лишь вопросом времени, россия прибегает к старым проверенным методам – расшатывание ситуации в демократических странах. Примерами этого могут служить пропутинские митинги в европейских городах, во время которых, среди прочего, звучали требования прекратить поддержку Украины и отменить санкции против россии.

Недавние протесты против высоких цен на энергорынке с пророссийским подтекстом говорят о том, что россияне хотят воспользоваться страхами европейцев. Они демонстрируют, что пророссийские силы используют энергетический кризис, разжигаемый "Газпромом", чтобы подорвать законные правительства в странах Евросоюза.

Так, в Праге состоялся протест с участием пророссийских сил, требовавших нейтралитета Чехии, отказа от поддержки Украины и нейтралитета в отношениях с россией, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители и сырье. А в немецком Лубмине прошла акция протеста сторонников запуска российского газопровода в Германию "Северный поток-2" и противников санкций против москвы.

Подобная ситуация в другом городе ФРГ – Кельне. Там прошла очередная акция протеста, где российская диаспора собрала почти 2 тысячи демонстрантов с требованием прекратить поддержку немецким правительством Украины и отменить санкции против рф.

В Киеве резко отреагировали на подобные акции. В Министерстве иностранных дел Украины осудили пророссийские митинги и убеждены, что протестные действия не смогут поколебать дружбу между Украиной и Германией и Чехией.

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"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти мероприятия не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии", – написал в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко.

Вполне понятно, что энергетический кризис имеет целью изобразить его как следствие поддержки Украины, а значит, заставить европейские страны ослабить помощь Киеву. Более того, кремль предпочитает нарастить на территории ЕС волны популизма, которые в перспективе, путем свободного волеизъявления, смогли бы привести к власти выгодных для москвы политиков.

Впрочем, такое могло быть раньше. Пока же, после открытого вторжения россии в Украину, ситуация изрядно изменилась.

После 24 февраля политики западного мира должны действовать ответственно, отвечая на вызовы кризиса, но не потакая популизму, который служит интересам кремлевской военной машины. Только единым фронтом, даже несмотря на существующие препятствия, можно преодолеть российскую неоимпериалистическую гидру.

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