Венгерские "поклонники" путина

Циническая пропаганда о том, что "свой теплый свитер ближе к телу" поднимает голову в Европе. Наиболее яркий пример – Венгрия, конечно.

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Пока Украина защищается ценой военных и гражданских жизней, Орбан цинично торгуется на крови. К примеру, заявил, что позволит восстановить санкции, только если их снимут с трех российских олигархов: усманова, авена и рашникова. От такого хамства даже опытные дипломаты были в шоке, но пришлось "договариваться", чтобы избежать стыда.

Орбану все равно – однажды он смог вывести из-под санкций патриарха кирилла – может, и этих бандитов удастся. А не удастся – еще что-нибудь оторвет себе у ЕС. Спецусловия на газ или средства фонда развития – возможности, дающие вето на решения ЕС, огромны.

Миссия "Вспомнить все"

Бороться с этим можно только совместно и постоянно. Единичные акции и обвинения, как мы видим, не эффективны. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Наоборот, нам нужно найти ключ к сердцу венгров, которые помнят и рефлексируют по поводу Трианонского договора, по которому Венгрию заставили согласиться на потерю почти трех четвертей территории, отказаться от авиации и флота и сократить армию.

Итак, найти точки соприкосновения возможно, потому что венгры – это не только Орбан и его приспешники. Главное – это не прекращать коммуникацию и напоминать, как болезненно терять человеческие жизни, территории, и о том, что сегодня на кону стоит будущее всей Европы.

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Контрнаступление на пропаганду

Мы должны быть на каждой публичной акции, спорить с каждым экспертом и журналистом, демонстрировать возможности, которые Украина предлагает Европе после победы. Мы должны удвоить дипломатические и информационные усилия. Не истерить – рассказывать и убеждать. Аргументировать. Искать партнеров и союзников.

Европейская интеграция будет непростой. Чтобы она успешно завершилась, о ней должен заботиться каждый СЕО, каждый министр и каждый нардеп. Контрнаступление на пропаганду нужно в Европе уже сейчас.

Важное – как Венгрия может стать "тихой гаванью" для обхода санкций рф: смотрите видео