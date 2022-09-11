Угорські "залицяльники" путіна
Цинічна пропаганда про те, що "свій теплий светр ближчий до тіла" піднімає голову в Європі. Найбільш яскравий приклад – Угорщина, звісно.
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Поки Україна захищається ціною життів військових та цивільних, Орбан цинічно торгується на крові. Наприклад, заявив, що дозволить відновити санкції, лише якщо їх знімуть з трьох російських олігархів: усманова, авена та рашнікова. Від такого хамства навіть досвідчені дипломати були в шоці, але довелося "домовлятися", щоб уникнути сорому.
Орбану ж все одно – одного разу він зміг вивести з-під санкцій патріарха кіріла – може, і цих бандитів вдасться. А не вдасться – ще щось відірве собі в ЄС. Спецумови на газ або кошти фонду розвитку – можливості, які дає вето на рішення ЄС, величезні.
Місія "Згадати все"
Отже, знайти точки дотику можливо, бо угорці – це не лише Орбан та його посіпаки. Головне – це не припиняти комунікацію та нагадувати, як болісно втрачати людські життя, території, та про те, що сьогодні на кону стоїть майбутнє всієї Європи.
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Контрнаступ на пропаганду
Ми маємо бути на кожній публічній акції, сперечатися з кожним експертом та журналістом, демонструвати можливості, які Україна пропонує Європі після перемоги. Ми маємо подвоїти дипломатичні та інформаційні зусилля. Не істерити – розповідати і переконувати. Аргументувати. Шукати партнерів та союзників.
Європейська інтеграція буде непростою. Щоб вона завершилась успішно, про неї має дбати кожен СЕО, кожен міністр та кожен нардеп. Контрнаступ на пропаганду потрібен в Європі вже зараз.
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