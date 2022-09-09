Раби звикли терпіти

Чи можуть за відсутності громадянського суспільства взагалі виникати антивоєнні організовані настрої? Я розумію, що війни типу немає. Але в якийсь момент не помітити, що вона є, неможливо!

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Чи для цього треба бити з РСЗВ по воронежу чи бєлгороду? По житлових кварталах? Ну, то цього ми не робимо і робити не будемо. І що тоді?

У мене враження, що ця бліда поганка путін прилаштувався до росії ззаду, задер їй спідницю і тр**** ан***но, як тільки може своїм лоскотуном, а ця здорова потягана тітка стоїть собі в коліно-ліктьовій та примовляє: "эт он не всурьез, эт он, баловник, не е**т, а гладит, эт он любя".

Абсурдність того, що відбувається, в тому, що все, що відбувається з самого початку позбавлене сенсу, логіки в теперішньому і не має жодного позитивного результату для рф у майбутньому. Позбавлено будь-яких перспектив і може призвести лише до тяжких наслідків у всіх сферах: в економіці, політиці, соціальній сфері.

росіяни винесли смертний вирок самі собі

Причому поразка на всіх фронтах була очевидною ще до початку бойових дій і стала беззаперечною навіть для затятих Z-патріотів одразу після провалу бліц-кригу.

Але ніт. Не стала беззаперечною. Для цього потрібні мізки у керівництва, а страх перед гнидою-диктатором погано впливає на розумові функції підданих. Або потрібне громадянське суспільство, яке рішуче скаже: "Годі! Обі**алися? І буде".

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Але звідки у примітивній пострадянській диктатурі громадянське суспільство на 22-му році правління ґбістської нікчеми? Немає його. Тому чекаємо, поки кількість трупів росіян досягне певного умовно-критичного рівня. Якщо такого рівня взагалі можна досягти.

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