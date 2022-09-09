Ракетам подобається падати у росії

Вже не вперше росіяни самі ж страждають від своїх ракет. Про феєричний запуск смертоносного снаряда вночі на 9 вересня повідомили місцеві телеграм-канали.

Напередодні В електричну підстанцію в Бєлгороді влучила ракета, яку окупанти запускали по Україні, – ЗМІ

Мешканці Бєлгородської області чули кілька вибухів. Це були звуки від запуску ракет по Харкову, однак згодом одна з них, ймовірно, впала у росії. Її уламки пошкодили будинок місцевого мешканця. На фото видно вибиті вікна. Відомо, що внаслідок цього ніхто не постраждав.

На жаль, зникнення світла окупантам не завадило. Вони продовжили обстрілювати Харків з артилерії. Перед тим, як кажуть місцеві, вони запустили 6 ракет у бік України.

У Бєлгороді знову "хлопки": відео (увага! 18+, є ненормативна лексика)



Наслідки запускання ракет по Україні для росії



Уламок, який влучив у будинок

Попередні невдалі для ворога запуски ракет

Уночі на 8 вересня російська ракета влучила в електричну підстанцію і там спалахнула пожежа. То ж у Бєлгороді теж зникло світло.

Карма наздогнала росіян і ввечері 31 серпня. Тоді їхня ракета впала прямо під Бєлгородом, нібито біля житлових будинків.

6 серпня смертоносні снаряди також, на щастя, не долетіти до Харкова. Вони вибухнули в небі над територією росії. Такі випадки загалом не рідкість, за час повномасштабної війни російські ракети вже багато разів падали саме у населених пунктах держави-агресорки.

Дивіться більше – деталі про попередні вибухи у Бєлгороді: відео