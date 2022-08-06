Близько 1 години ночі мешканці Слобідського району Харкова під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи. Проте "бавовну" могли чути й жителі Бєлгорода – кілька ракет окупантів "передумали" покидати країну-агресорку й просто вибухнули у небі над російським містом.

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Що відбувалось на Харківщині у ніч проти 6 серпня

З Бєлгорода у бік Харкова вночі знову полетіли ракети. Під прицілом окупантів, вже традиційно, опинилась винятково цивільна інфраструктура. "Прильоти" зафіксовано по Слобідському району міста, спалахнула покрівля одноповерхової нежитлової будівлі.

Вже через кілька хвилин ракетного удару зазнав один із населених пунктів Харківського району області. У прилеглих нежитлових приміщеннях, поблизу яких впав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих, на щастя, немає.

За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території росії. Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли за призначенням немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!

– заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Додамо, що у Харківській обласній прокуратурі розпочали розслідування російського обстрілу Слобідського району обласного центру. Зазначається, що частково зруйновано складське приміщеннях одного з місцевих підприємств, а жодних військових об'єктів на цій території немає.

Під час огляду місця "прильоту" слідчі виявили металеві фрагменти ракети, що за своїми ознаками відповідають типу С-300.

За фактом обстрілу Слобідського району Харкова у ніч проти 6 серпня вже розпочато розслідування / Фото Харківська обласна прокуратура

До слова, по області протягом доби росіяни багато разів завдавали вогню по Золочівській громаді. Зафіксовані пошкодження приватних домоволодінь і господарчих споруд. Крім того, від ударів окупантів потерпали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

За даними обласного Центру екстренної медичної допомоги, протягом доби в області зазнали поранень унаслідок обстрілів та були госпіталізовані 2 людей – 41-річний чоловік та жінка 37 років, обидвоє з Ізюмського району. Їхній стан – середній.

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