Около 1 часа ночи жители Слободского района Харькова во время воздушной тревоги сообщали о взрывах. Однако "хлопок" могли слышать и жители Белгорода – несколько ракет оккупантов "передумали" покидать страну-агрессора и просто взорвались в небе над российским городом.

Читайте также Новая фаза войны россии против Украины: разведка Британии указала, где будут самые ожесточенные бои

Что происходило на Харьковщине в ночь на 6 августа

Из Белгорода в сторону Харькова ночью снова улетели ракеты. Под прицелом оккупантов, уже традиционно, оказалась исключительно гражданская инфраструктура. "Прилеты" зафиксированы по Слободскому району города, вспыхнула кровля одноэтажного нежилого здания.

Уже через несколько минут ракетный удар потерпел один из населенных пунктов Харьковского района области. В близлежащих нежилых помещениях, вблизи которых упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород, и взорвались на территории россии. Не разглашая военную тайну: сегодня на Харьковщине не долетели по назначению немало "подарков" от россиян. За что еще раз благодарим наших ВСУ!

– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Добавим, что в Харьковской областной прокуратуре приступили к расследованию российских обстрелов Слободского района областного центра. Отмечается, что частично разрушены складские помещения одного из местных предприятий, а никаких военных объектов на этой территории нет.

В ходе осмотра места "прилета" следователи обнаружили металлические фрагменты ракеты, по своим признакам соответствующие типу С-300.

По факту обстрела Слободского района Харькова в ночь на 6 августа уже начато расследование / Фото Харьковская областная прокуратура

К слову, по области в течение суток россияне много раз били по Золочевской общине. Зафиксированы повреждения частных домовладений и хозяйственных построек. Кроме того, от ударов оккупантов страдали Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в области получили ранения в результате обстрелов и были госпитализированы 2 человека – 41-летний мужчина и женщина 37 лет, оба из Изюмского района. Их состояние – среднее.

Обратите внимание – десантники 25 бригады ликвидировали 29 воздушных целей оккупантов: смотрите видео