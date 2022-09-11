Все глубже во мрак

Начинается первое шевеление мыслей о новой россии. В новой россии запрос на национал-социализм – правую политику и левую экономику. Никого из лидеров новой россии не видят (верят в то, что "народ сам быстро возьмет власть в руки").

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Попробуем расшифровать первое шевеление мыслей о новой россии, в которой власть в свои руки возьмет народ, мечтающий о национал-социализме.

В германской версии национал-социализма 30-х, 40-х годов прошлого века были зафиксированы нация-образец и нация-антипод. Результатом этой идеологии явилось уничтожение нации-антипода и борьба за жизненное пространство для нации-образца. Концлагеря, газовые камеры и агрессивные войны.

В московской версии национал-социализма нация-образец фиксирована, а нация-антипод размыта. Антиподы меняются от войны к войне. В последних войнах антиподами были молдаване, грузины, чеченцы и украинцы. Народы, проигравшие и присоединенные к "русскому миру", перестают быть антиподами.

Нации-антипода московские национал-социалисты дают выбор – либо принятие символьного пространства "русского мира", либо уничтожение нации. На каждой войне возникает дихотомия – "русскоязычные, желающие быть с россией", назначаются "защищенными", а остальные – в очередь на уничтожение.

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"русский мир" – новая чума

Причина войн германских нацистов и московских национал-социалистов отличается. Первые сражались за расширение жизненного пространства. Вторые воюют за расширение символьного пространства "русского мира". Первым безразлично, кто живет на захваченной территории. Вторым не безразлично.

Московские национал-социалисты поначалу рисуют у себя в головах символьное пространство "русского мира", выходящее за пределы государственных границ. Затем пытаются распространить на этот простор свой военно-политический контроль. В случае успеха ощущают эйфорию. В случае неудачи – ресентимент.

Причины попадания в символьное пространство "русского мира" могут быть разными. "Братские народы" записываются туда автоматически. Бывшие соцстраны попадают туда наравне со всеми бывшими территориями империи. Наличие русскоязычных или православных может стать предметом войн.

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Если ожидания участников фокус-группы сбудутся, и "народ возьмет власть в свои руки", результат будет близок к Германии 40-х годов прошлого века. Борьба за диктат московских национал-социалистов в россии и реваншистские мечты о расширении символьного пространства "русского мира" за пределы его границ.

В Европе, пережившей национал-социализм, это прекрасно понимают. Понимают необходимость поддержки Украины. Понимают, что когда в россии произойдет политический кризис, стране понадобятся сторонники либеральной политики и правой экономики со своими СМИ и политическими структурами.

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