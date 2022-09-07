ВСУ придет за каждым

Учитывая, как оккупанты второй месяц разбивают лоб об Пески и рефлексируют в районе Бахмута, вполне понятна их истерия.

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ВСУ сейчас продвигаются в разы быстрее, чем подразделения российских оккупационных войск успевают собирать манатки, стиралки и ковры и сваливать с занятых позиций.

Если верить истерии в российском сегменте и, просто развернув карту Харьковской области, посмотреть географию региона, то становится понятным не только то, что пошагово, но изюмская группа российских оккупационных войск оказывается в очень интересном положении, но и то, что логистическая артерия Волчанск – Большой Бурлук – Купянск – Изюм попадают в зону огневого контроля ВСУ.

Именно то, что российские оккупанты пытались исключить созданием буфера безопасности своим контрнаступлением на севере и северо-востоке от Харькова.

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Роковые "но" для оккупантов

Что ж, каскадный обвал обороны российских оккупационных войск на Харьковском плацдарме выглядит так. Но это не значит, что у оккупантов нет возможности блокировать контрнаступление ВСУ. Ресурс для занятия обороны есть, но есть одно и даже несколько "но".

Во-первых , для занятия полноценной обороны россиянам необходимо перегруппироваться, а с учетом темпа продвижения ВСУ это в данном районе им будет сложно сделать, и даже если получится, эффективность такой обороны будет очень сомнительной.

Второе "но" – россияне, что в наступлении, что в обороне полагаются исключительно на тактику "огневого вала", а при нынешних условиях они ее не смогут полноценно обеспечить. Особенно когда контроль ближайшей логистической артерии будет установлен. Попробуй довези за 160 километров технику, БК, горюче-смазочные материалы и личный состав под градом высокоточных боеприпасов.

Собственно, вот такая картина. Но опять-таки каждый из штрихов этой картины создан на основе не официальных сообщений Генштаба ВСУ, а исключительно той истерии, которая сейчас рвет российский сегмент. А потому как там оно на самом деле, кто же его знает!

Как оккупанты отреагировали на мощную атаку ВСУ на Харьковщине: смотрите видео