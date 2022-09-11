Дедалі глибше в морок

Починається перше ворушіння думок про нову росію. У новій росії запит на націонал-соціалізм – праву політику та ліву економіку. Нікого з лідерів нової росії не бачать (вірять у те, що "народ сам швидко візьме владу до рук").

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Спробуємо розшифрувати перше ворушіння думок про нову росію, в якій владу у свої руки візьме народ, який мріє про націонал-соціалізм.

У німецькій версії націонал-соціалізму 30-х, 40-х років минулого століття були зафіксовані нація-зразок та нація-антипод. Результатом цієї ідеології стало знищення нації-антиподу та боротьба за життєвий простір для нації-зразка. Концтабори, газові камери та агресивні війни.

У московській версії націонал-соціалізму нація-зразок фіксована, а нація-антипод розмита. Антиподи змінюються від війни до війни. В останніх війнах антиподами були молдовани, грузини, чеченці та українці. Народи, які програли і приєднані до "русского міра", перестають бути антиподами.

Нації-антиподу московські націонал-соціалісти дають вибір – або прийняття символьного простору "русского міра", або знищення нації. На кожній війні виникає дихотомія – "російськомовні, які хочуть бути з росією", призначаються "захищеними", а решта – в чергу на знищення.

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"русскій міра" – нова чума

Причина воєн німецьких нацистів та московських націонал-соціалістів відрізняється. Перші воювали за розширення життєвого простору. Другі воюють за розширення символьного простору "русского міра". Першим байдуже, хто живе на захопленій території. Другим не байдуже.

Московські націонал-соціалісти спочатку малюють у себе в головах символьний простір "русского міра", що виходить за межі державних кордонів. Потім намагаються поширити на цей простір свій військово-політичний контроль. У разі успіху відчувають ейфорію. У разі невдачі – ресентимент.

Причини потрапляння у символьний простір "русского міра" можуть бути різними. "Братні народи" записуються туди автоматично. Колишні соцкраїни потрапляють туди нарівні з усіма колишніми територіями імперії. Наявність російськомовних чи православних також може стати предметом війн.

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За крок від Четвертого рейху

Якщо очікування учасників фокус-групи здійсняться, і "народ візьме владу у свої руки", результат буде близьким до Німеччини 40-х років минулого століття. Боротьба за диктат московських націонал-соціалістів у росії та реваншистські мрії про розширення символьного простору "русского міра" за межі її кордонів.

У Європі, яка пережила націонал-соціалізм, це чудово розуміють. Розуміють необхідність підтримки України. Розуміють, що коли в росії станеться політична криза, країні знадобляться прихильники ліберальної політики та правої економіки зі своїми ЗМІ та політичними структурами.

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