Однако термомодернизация домов – это уже не просто приоритет, но и жизненная необходимость. По данным энергоаудиторов, в старых многоэтажках до 30% тепла теряется через стены, 20% – через окна и еще 20% – крыши и неутепленные трубы в подвалах.

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Неэффективное использование приводит к потере около 70% ресурсов. Однако платежки приходят регулярно, а цены шокируют. Что с этим делать? Конечно, можно утеплить свой клочок стены. А можно подойти к проблеме системно, как это было сделано в Новояворовске.

Сила примера

"Любые изменения – это всегда люди. Если в городе есть человек, который хочет сделать сам, который служит примером, ведет за собой, то всегда будут хорошие результаты!"
– говорит исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Улица Липовая в Новояворовске – одна из первых, кто воспользовался программой от Фонда энергоэффективности "Энергодом". Первый дом, утепленный в 2019 году, стал показательным для соседних домов. В конце 2021 года Липовая стала первой полностью термомодернизированной улицей в Украине.

"Успех первого дома дал людям понять, что это никакая не афера. Тогда за первым последовал второй, третий…" – вспоминает городской голова Новояворовска Владимир Марцелюх.

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Цена экономии

Если опираться на опыт Польши и Литвы, стоимость термомодернизации составляет 120 – 250 евро за квадратный метр. В Украине – около 1 миллиарда квадратных метров жилья, следовательно, если взять цену в 100 евро за квадратный метр, термомодернизация жилищного фонда будет стоить от 100 миллиардов евро.

"Этот процесс будет долгим, но если вы хотите платить меньше и жить в комфортных условиях, то нужно это начинать", – убежден Святослав Павлюк.

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Шаги для участия в программе термомодернизации от Фонда энергоэффективности

  1. Создать ОСМД.

  2. Провести общее собрание и пригласить энергоаудитора.

  3. Определитесь, какие меры по термомодернизации вы хотите провести в вашем доме и сколько средств готовы вложить.

  4. Получить первую часть гранта от Фонда для частичного возмещения аудита.

  5. Заказать разработку проектной документации.

  6. Получить вторую часть гранта от Фонда для частичного возмещения проекта.

  7. Окончательно определиться с источником средств для строительных работ (если не хватает собственных средств совладельцев, возможно, придется взять ссуду в банке).

  8. Заказать и провести строительные работы и получить третью часть гранта (работы могут проводиться в три этапа, чтобы получать частичное возмещение Фонда после каждого из них).

  9. Провести финальную энергетическую сертификацию.

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