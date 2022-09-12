Однако термомодернизация домов – это уже не просто приоритет, но и жизненная необходимость. По данным энергоаудиторов, в старых многоэтажках до 30% тепла теряется через стены, 20% – через окна и еще 20% – крыши и неутепленные трубы в подвалах.

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Неэффективное использование приводит к потере около 70% ресурсов. Однако платежки приходят регулярно, а цены шокируют. Что с этим делать? Конечно, можно утеплить свой клочок стены. А можно подойти к проблеме системно, как это было сделано в Новояворовске.

Сила примера

"Любые изменения – это всегда люди. Если в городе есть человек, который хочет сделать сам, который служит примером, ведет за собой, то всегда будут хорошие результаты!"

– говорит исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Улица Липовая в Новояворовске – одна из первых, кто воспользовался программой от Фонда энергоэффективности "Энергодом". Первый дом, утепленный в 2019 году, стал показательным для соседних домов. В конце 2021 года Липовая стала первой полностью термомодернизированной улицей в Украине.

"Успех первого дома дал людям понять, что это никакая не афера. Тогда за первым последовал второй, третий…" – вспоминает городской голова Новояворовска Владимир Марцелюх.

Фонд энергоэффективности – это государственное учреждение, созданное правительством для поддержки и реализации мер по энергоэффективности. С 2019 года действует программа "Энергодом", в пределах которой компенсируется до 70% стоимости реализации мер по энергоэффективности в домах с ОСМД. Часть денег обеспечивается из государственного бюджета, остальная часть – это грант от иностранных компаний.

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Цена экономии

Если опираться на опыт Польши и Литвы, стоимость термомодернизации составляет 120 – 250 евро за квадратный метр. В Украине – около 1 миллиарда квадратных метров жилья, следовательно, если взять цену в 100 евро за квадратный метр, термомодернизация жилищного фонда будет стоить от 100 миллиардов евро.

"Этот процесс будет долгим, но если вы хотите платить меньше и жить в комфортных условиях, то нужно это начинать", – убежден Святослав Павлюк.

Можно заметить, что иногда люди пытаются сделать лоскутное утепление. С одной стороны это увеличивает комфорт и показывает, что люди понимают необходимость термомодернизации, однако с другой, это показывает, что жильцы дома не способны договориться и сделать это вместе. Лишь объединившись владельцы многоквартирного дома могут получить меньшие платежки, теплые квартиры и хороший дом.

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Шаги для участия в программе термомодернизации от Фонда энергоэффективности

Создать ОСМД. Провести общее собрание и пригласить энергоаудитора. Определитесь, какие меры по термомодернизации вы хотите провести в вашем доме и сколько средств готовы вложить. Получить первую часть гранта от Фонда для частичного возмещения аудита. Заказать разработку проектной документации. Получить вторую часть гранта от Фонда для частичного возмещения проекта. Окончательно определиться с источником средств для строительных работ (если не хватает собственных средств совладельцев, возможно, придется взять ссуду в банке). Заказать и провести строительные работы и получить третью часть гранта (работы могут проводиться в три этапа, чтобы получать частичное возмещение Фонда после каждого из них). Провести финальную энергетическую сертификацию.

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