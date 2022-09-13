Адепти "руского міра" швидко здулися
Вчителі з російської федерації масово відмовляються їхати у відрядження на тимчасово окуповані території України.
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Це ще одне підтвердження того, що ЗСУ ламає політичні наміри кремля на тимчасово окупованих територіях України.
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Повчальна історія
- Після звільнення Куп'янська, що на Харківщині, ЗСУ виявили у місті російських вчителів.
- Втікаючи з населеного пункта, окупанти забули забрати своїх посіпак із собою.
- Усіх псевдопедагогів затримали правоохоронні органи України й розпочали слідчі дії.
- Головною метою діяльності завезених вчителів було насадження проросійської пропаганди серед дітей на окупованих територіях.
До теми – як в окупованому Криму вчителів "перевиховували" у спецтаборах: дивіться відео