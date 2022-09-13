Адепти "руского міра" швидко здулися

Вчителі з російської федерації масово відмовляються їхати у відрядження на тимчасово окуповані території України.

Варте уваги Хто відкриє другий фронт у війні України з росією

Це ще одне підтвердження того, що ЗСУ ламає політичні наміри кремля на тимчасово окупованих територіях України.

Про головне Ердоган знову підступно встромив ніж у зад путіну

Повчальна історія

  • Після звільнення Куп'янська, що на Харківщині, ЗСУ виявили у місті російських вчителів.
  • Втікаючи з населеного пункта, окупанти забули забрати своїх посіпак із собою.
  • Усіх псевдопедагогів затримали правоохоронні органи України й розпочали слідчі дії.
  • Головною метою діяльності завезених вчителів було насадження проросійської пропаганди серед дітей на окупованих територіях.

До теми – як в окупованому Криму вчителів "перевиховували" у спецтаборах: дивіться відео