Адепти "руского міра" швидко здулися

Вчителі з російської федерації масово відмовляються їхати у відрядження на тимчасово окуповані території України.

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Регіональна влада росії демонструє цей процес як свої рішення з метою приховати відмову вчителів. Безумовно, це – прямий вплив контрнаступу Збройних Сил України та поразки окупаційної армії росії.

Це ще одне підтвердження того, що ЗСУ ламає політичні наміри кремля на тимчасово окупованих територіях України.

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Повчальна історія

Після звільнення Куп'янська, що на Харківщині, ЗСУ виявили у місті російських вчителів.

Втікаючи з населеного пункта, окупанти забули забрати своїх посіпак із собою.

Усіх псевдопедагогів затримали правоохоронні органи України й розпочали слідчі дії.

Головною метою діяльності завезених вчителів було насадження проросійської пропаганди серед дітей на окупованих територіях.

До теми – як в окупованому Криму вчителів "перевиховували" у спецтаборах: дивіться відео