Так, на пресконференції в Мехіко він висловив своє бачення того, що означають останні кілька днів для загального напрямку війни та яку роль США та союзники відіграли в підготовці до контрнаступу.

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"Контрнаступ України тільки починається, а українські сили домоглися значного прогресу"

Держсекретар США відвідав Україну 8 вересня. Під час поїздки він зустрівся з президентом Зеленським та членами його адміністрації, почув про роботу, яку Україна веде у контрнаступі. Блінкен відзначив результат цієї роботи та значний прогрес українців, особливо на північному сході, додавши, що "це все ще перші дні".

І те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно, воно отримало значну підтримку Сполучених Штатів та багатьох інших країн у тому, щоб переконатися, що Україна має у своїх руках обладнання, необхідне для проведення цього контрнаступу,

– підкреслив держсекретар.

За його словами, наступ "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії росії". Та попри підтримку наших партнерів, перш за все, значний успіх на фронті – це результат надзвичайної мужності і стійкості українців.

Звісно, війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки у росії все ще є дуже значні сили і озброєння, які вона використовує "без розбору" проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури. Однак посадовець підкреслив, що і США, і багато інших країн будуть продовжувати робити все необхідне для підтримки України, тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресію.

Україна бореться за свою батьківщину, за своє майбутнє. Україна не належить росії. Вона належить українському народу,

– наголосив Блінкен.

Країни Заходу не осліпли. Вони розуміють, що агресія росії – це спроба знищити існування України як незалежної, суверенної держави. І ця агресія створила величезні виклики практично в усіх куточках світу, зокрема, спробувала розхитати світовий устрій, який необхідний для підтримки миру та безпеки. А саме поставила під сумнів уявлення про те, що суверенітет має значення, територіальна цілісність має значення, незалежність має значення. Тож не лише Україна хоче завершити цю війну.

"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", – підсумував держсекретар.

Допомога США Україні: останні новини

США не перестають надавати військову допомогу для України. Тільки недавно Сполучені Штати виділили 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а 7 вересня Байден схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів.

8 вересня Блінкен розповів, що буде включати ця допомога нашій державі. Так, у ній будуть гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

Окрім того, Штати підіймають питання України на міжнародній арені. Так, 9 серпня Президент США обговорив з лідерами країн НАТО питання оборонної та економічної допомоги Україні, санкції проти росії та відповідальність путінського режиму за війну.

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