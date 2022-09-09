Розмова лідерів Альянсу відбулася у форматі відеоконференції. Під час наради глави держав наголосили на непохитній підтримці України.

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Про що говорили на нараді

На онлайн-нараді з президентом Джо Байденом були присутні:

Джастін Трюдо – прем'єр-міністр Канади;

Ліз Трасс – прем'єр-міністерка Великої Британії;

Олаф Шольц – канцлер Німеччини;

Маріо Драгі – прем'єр-міністр Італії;

Фуміо Кісіда – прем'єр-міністр Японії;

Клаус Йоганніс – президент Румунії;

Анджей Дуда – президент Польщі;

Єнс Столтенберг – генсек НАТО;

представники Франції та Євросоюзу.

Лідери обговорили оборонну та економічну допомогу Україні, санкції проти росії та відповідальність путінського режиму за війну. Також на нараді обговорили газовий шантаж кремля та необхідність подальшої координації дій через енергетичну кризу.

Розмова іноземних лідерів відбулася до того, як померла королева Єлизавета ІІ. Під час наради Джо Байден запевнив Ліз Трасс, що і він, і перша леді США стежать за новинами про стан здоров'я королеви та думками вони поруч із нею та Королівською родиною.

Як Байдени відреагували на смерть Єлизавети ІІ

Після того, як інформація про смерть Єлизавети ІІ облетіла світ, на сайті Білого дому опублікували заяву президента Джо Байдена та першої леді США Джилл Байден. Президентське подружжя назвало британську королеву "константою, та джерелом гордості для британців" у часи змін.

Байдени відзначили, що Єлизавета ІІ разом з британським народом переживала наслідки Другої світової війни та гуртувала людей під час пандемії коронавірусу. Крім того, Її Величність поглиблювала зв'язки з США. Зокрема Байден пригадав першу зустріч з Єлизаветою в 1982 році, коли він був у складі делегації Сенату під час візиту до Великої Британії. Крім того, американське президентське подружжя у своєму чинному статусі зустрілися з королевою в 2021 році.

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