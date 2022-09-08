Деталі про американські санкції

Обмеження стосуються чотирьох компаній і однієї фізичної особи з Ірану. Про це в міністерстві фінансів США заявили 8 березня.

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Одна з цих компаній – Safiran Airport Service – потрапила під санкції через операції з росією. У відомстві не вказали деталей, але очевидно мовиться про постачання безпілотників.

Що відомо про іранські безпілотники для росії

11 липня радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що в Білого дому є інформація про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники. Мовляв, російських військових невдовзі вчитимуть ними користуватися.

Фахівці американського Інституту вивчення вважають, що іранські дрони можуть значно посилити повітряну розвідку росії та змінити ситуацію щодо точності атак. 26 серпня американські ЗМІ повідомили, що кремль, ймовірно, вже використовує безпілотники на війні проти України.

Водночас речник владіміра путіна дмітрій пєсков переконує, що москва не купувала ніякі безпілотники в Ірану. Це, мовляв, західні ЗМІ займаються "вкидами". При цьому маріонетка агресора наголосив, що відносини росії з Іраном "динамічно розвиваються".

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