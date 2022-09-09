Разговор лидеров Альянса состоялся в формате видеоконференции. Во время совещания главы государств отметили непоколебимую поддержку Украины.
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О чем говорили на совещании
На онлайн-совещании с президентом Джо Байденом присутствовали:
- Джастин Трюдо – премьер-министр Канады;
- Лиз Трасс – премьер-министр Великобритании;
- Олаф Шольц – канцлер Германии;
- Марио Драги – премьер-министр Италии;
- Фумио Кисида – премьер-министр Японии;
- Клаус Иоганнис – президент Румынии;
- Анджей Дуда – президент Польши;
- Йенс Столтенберг – генсек НАТО;
- представители Франции и Евросоюза.
Лидеры обсудили оборонную и экономическую помощь Украине, санкции против россии и ответственность путинского режима за войну. Также на совещании обсудили газовый шантаж кремля и необходимость дальнейшей координации действий из-за энергетического кризиса.
Разговор иностранных лидеров состоялся до того, как умерла королева Елизавета II. На совещании Джо Байден заверил Лиз Трасс, что и он, и первая леди США следят за новостями о состоянии здоровья королевы и мыслями они рядом с ней и Королевской семьей.
Как Байдены отреагировали на смерть Елизаветы II
После того как информация о смерти Елизаветы II облетела мир, на сайте Белого дома опубликовали заявление президента Джо Байдена и первой леди США Джилл Байден. Президентские супруги назвали британскую королеву "константой и источником гордости для британцев" во времена перемен.
Байдены отметили, что Елизавета II вместе с британским народом переживала последствия Второй мировой войны и сплачивала людей во время пандемии коронавируса. Кроме того, Ее Величество углубляло связи с США. В частности, Байден вспомнил первую встречу с Елизаветой в 1982 году, когда он был в составе делегации Сената во время визита в Великобританию. Кроме того, американские президентские супруги в своем действующем статусе встретились с королевой в 2021 году.
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