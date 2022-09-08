На сайті Білого дому опублікували заяву президента Джо Байдена та першої леді Джилл Байден через смерть королеви. Там мовиться, що Єлизавета ІІ була більше ніж монархом. Вона визначила епоху.

До теми Вона надихала і прийняла мене 15 прем'єром за свого життя, – Трасс про Єлизавету II

"У світі постійних змін вона була константою, джерелом розради та гордості для поколінь британців, включаючи багатьох, які ніколи не знали своєї країни без неї. Незмінне захоплення королевою Єлизаветою ІІ об'єднало людей Сім десятиліть її історичного правління засвідчили епоху безпрецедентного розвитку людства та просування вперед людської гідності", – написало подружжя Байденів.

Поглиблювала стосунки зі США

За словами Байденів, королева пережила небезпеки та наслідки світової війни разом із британським народом. Вона продовжувала гуртувати людей і під час спустошення глобальної пандемії.

Королева Єлизавета II була державним діячем незрівнянної гідності та постійності, яка поглибила фундамент Альянсу між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами. Вона допомогла зробити наші стосунки особливими,

– написали у Білому домі.

Спогади про королеву

Байден зазначив, що вперше зустрівся з королевою у 1982 році, коли був у Великій Британії у складі делегації Сенату. Також Єлизавета II виявила свою гостинність до подружжя Байденів у червні 2021 року, коли ті мали першу закордонну поїздку як президента та перша леді.

"Вона зачарувала нас своєю дотепністю, зворушила своєю добротою та щедро поділилася з нами своєю мудрістю. Загалом вона зустрічалася з 14 американськими президентами. Вона допомогла американцям відзначити як річницю заснування Джеймстауна, так і 200-річчя нашої незалежності", – розповіли Байдени.

До речі Пішла епоха: найяскравіші фото королеви Єлизавети II за 96 років життя

Вони наголосили, що королева була солідарною зі Сполученими Штатами в наші найчорніші дні після 11 вересня. У Білому домі сподіваються, що між США та Великою Британією продовжиться співпраця.

Зверніть увагу – що відомо про британську королеву: дивіться відео